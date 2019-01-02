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22:46 (мск), источник: Sports.kz

«Забьёт джебами». Озвучен безусловный фаворит боя Головкин — Чарло

Эксперт западного журнала The Ring Дуглас Фишер назвал явного фаворита вероятного боя казахстанца Геннадия Головкина с обязательным соперником WBC американцем Джермалло Чарло, сообщает Sports.kz.

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Источник: Reuters

«Если Головкин будет драться с Джермаллом Чарло в следующий раз, я считаю большим фаворитом бывшего чемпиона и серебряного медалиста Олимпиады. Он забьет джебами и перебоксирует настойчивого претендента из Хьюстона на дистанции в 12 раундов. Я думаю, это будет интересно и соревновательно, но я не думаю, что GGG даже понадобится мощь, чтобы победить Чарло. Его джеб, защита и владение рингом будут достаточны, чтобы превзойти Чарло по очкам», — заявил Фишер.

Напомним, что согласно постановлению WBC Джермалл Чарло должен провести обязательный бой с Геннадием Головкиным, победитель которого заполучит право на поединок с Саулем «Канело» Альваресом.

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