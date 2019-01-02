«Забьёт джебами». Озвучен безусловный фаворит боя Головкин — Чарло

«Если Головкин будет драться с Джермаллом Чарло в следующий раз, я считаю большим фаворитом бывшего чемпиона и серебряного медалиста Олимпиады. Он забьет джебами и перебоксирует настойчивого претендента из Хьюстона на дистанции в 12 раундов. Я думаю, это будет интересно и соревновательно, но я не думаю, что GGG даже понадобится мощь, чтобы победить Чарло. Его джеб, защита и владение рингом будут достаточны, чтобы превзойти Чарло по очкам», — заявил Фишер.