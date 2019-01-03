Бой Мэйуэзера в Японии посчитали фальшивым и сравнили с порно

Источник: AFP 2018

«Конечно, этот бой был фальшивкой. Разве вы не заметили? Он (Мэйуэзер — прим. “Ленты.ру”) заработал девять миллионов, этому надо порадоваться. Может, и Тенсин поднял денег, просто нам об этом не говорят», — заявил Шауб.

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Бывший боец также отметил, что 41-летний американец справился со своей ролью, а вот актерские навыки японского кикбоксера он раскритиковал. «В порно играют лучше», — заключил он.

31 декабря 2018-го Мэйуэзер принял участие в турнире Rizin 14. Американец отправил в нокаут Насукаву в выставочном поединке по правилам бокса. После боя 41-летний Мэйуэзер сообщил, что не готовился к противостоянию с японцем.