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18:40 (мск), источник: Р-Спорт

Шанс Поветкина, урок для Гассиева и лидерство полутяжей: итоги года в боксе

МОСКВА, 5 янв — РИА Новости, Василий Конов-мл. Российские боксеры в 2018 году несколько утратили свои позиции — на конец года лишь два спортсмена из РФ владеют чемпионскими поясами, в то время как перед прошлыми новогодними праздниками таковых было шесть.

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Источник: Reuters

WBSS: Усик захватил первый тяжелый вес

В 2018 году состоялись полуфинальные и финальные поединки первого сезона Всемирной боксерской суперсерии (WBSS). Россиянин Мурат Гассиев сумел дойти до решающего боя в первом тяжелом весе, где в схватке за Кубок Мохаммеда Али и звание абсолютного чемпиона мира уступил украинцу Александру Усику единогласным решением судей. Встреча российского и украинского боксеров прошла в июле в Москве на фоне некоторых проблем, с которыми столкнулись организаторы шоу. Например, объявление места проведения боя неоднократно переносилось.

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В итоге поединок состоялся в «Олимпийском» практически при аншлаге.

«Это был отличный бой и отличный опыт для меня. Хочу поздравить команду Саши с замечательной работой. Мне есть над чем работать. У него хорошая любительская школа, мы увидели свои слабые стороны и будем работать над ними. И мы вернемся намного сильнее», — говорил после боя Гассиев.

До встречи с Усиком россиянин в феврале в Сочи в 12-м раунде нокаутировал кубинца Юниера Дортикоса. WBSS признала этот поединок самым зрелищным в первом сезоне. После боя с украинцем Гассиев перенес операцию на плече и в настоящий момент продолжает восстановление. Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев сообщил РИА Новости, что следующий поединок россиянина запланирован на весну в Краснодаре. Также Кремлев выразил уверенность в том, что Гассиев и Усик еще раз встретятся в ринге.

«Реванша с Усиком мы обязательно добьемся, независимо от того, в каком весе он будет проведен. Мурату весной предстоит бой, после него уже начнем разговаривать (с командой Усика)», — сказал Кремлев сразу после ноябрьской победы Усика над британцем Тони Беллью.

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Другой россиянин Денис Лебедев не принимал участия в первом сезоне суперсерии и в феврале 2018 года оставил свой титул WBA (Super), став «чемпионом в отпуске» по версии этой организации. При этом у Лебедева есть право на встречу с Усиком. «Абсолютный чемпион мира Усик принял решение остаться в своей весовой категории и оставить свой титул у себя, — сказал менеджер россиянина Вадим Корнилов в ноябре. — Лебедев и Усик обязаны встретиться до 10 марта 2019 года. Такую резолюцию выпустила WBA».

Сам Лебедев в 2018 году провел два успешных боя после годичной паузы. Сначала россиянин в сентябре в Челябинске в третьем раунде нокаутировал турка Хизни Алтункая, а потом в ноябре в Монако единогласным решением судей победил американца Майка Уилсона.

В конце 2018 года стартовал второй сезон WBSS, в котором были представлены четверо россиян — Эдуард Трояновский (первый полусредний вес), Максим Власов, Руслан Файфер (оба — первый тяжелый) и Михаил Алоян (наилегчайший). Все они завершили свое выступление в суперсерии на стадии четвертьфинала. Один из турниров на этом этапе прошел в октябре в Екатеринбурге.

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Первое досрочное поражение Поветкина

Российский тяжеловес Александр Поветкин в прошедшем году добрался до своего второго чемпионского боя, но снова проиграл. В 2013 году россиянин в Москве единогласным решением судей уступил украинцу Владимиру Кличко в бою за титулы WBA (Super), WBO, IBF, IBO, а в сентябре этого года на заполненном стадионе «Уэмбли» в Лондоне в поединке за эти же пояса в седьмом раунде был нокаутирован британцем Энтони Джошуа и потерпел свое второе поражение в карьере.

«Трудно сказать, вроде не устал. Пропустил удар. Невнимательным был. Бой вел неплохо, нормально. Про Джошуа не могу сказать, что прямо удивил. Был сильнее просто, поэтому, наверное, и нокаут. По плану на бой мы вроде неплохо шли, работали. Но что-то все равно, наверное, неправильно сделали», — делился своими впечатлениями Поветкин сразу после поединка. Также 39-летний российский боксер после той неудачи рассматривал возможность завершения карьеры.

За полгода до титульного боя Русский Витязь в Кардиффе в пятом раунде нокаутировал британца Дэвида Прайса, а в сентябре достойно провел бой с Джошуа. Несмотря на поражение, Поветкин впечатлил английскую публику, и на россиянина появился большой спрос в Великобритании, после чего боксер передумал вешать перчатки на гвоздь.

Глава промоутерской компании «Мир бокса» Андрей Рябинский подробнее рассказал о реакции британской аудитории. «Их впечатлило, что Саша настолько смелый, храбрый и боевой. Очень ценятся во всем мире бойцы, которые сражаются до конца. Мы думали о том, что пора уже закончить карьеру, но организаторы в Англии начали разговор о том, чтобы провести еще один-два боя, потому что очень большой запрос на то, чтобы увидеть Сашу еще раз. Так что побоксируем еще», — сказал он.

«Здоровье отличное, настроение тоже, — заметил в октябре Поветкин. — Завязывать с боксом я не собираюсь. У меня будет бой, скорее всего, в апреле в Англии, с кем — еще не знаю. Трудно сказать (сколько будет еще боев). Я думаю, всё будет зависеть от моего настроения. Пока что оно есть. Я думаю, будет не один бой и не два».

Глава WBC Маурисио Сулейман обрадовался решению Русского Витязя. «Александр Поветкин — очень хороший боксер. И если он решил продолжить карьеру, то это потому что у него есть сердце льва. Мы желаем ему удачи! Я считаю, что он может быть конкурентоспособным и все еще может победить большинство тяжеловесов», — отметил функционер.

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Российская диаспора в полутяжах

В 2017 году российские боксеры после завершения карьеры американцем Андре Уордом забрали себе три из четырех титулов в полутяжелом весе, но на конец 2018 года у России осталось лишь два чемпиона. Обладатель пояса WBA Дмитрий Бивол в прошедшем году трижды уверенно защитил свой титул в боях с кубинцем Салливаном Баррерой (нокаут в 12-м раунде), малавийцем Айзеком Чилембой и канадцем Жаном Паскалем (оба — единогласным решением судей).

Бой с Паскалем был главным во время американского шоу на HBO, но телеканал в 2019 году прекращает трансляцию боксерских событий, и команде россиянина предстоит работа по поиску новых партнеров. Следующий поединок Бивола запланирован на март, причем россиянин рассматривает возможность опуститься во второй средний вес ради титульного боя.

Чемпион IBF Артур Бетербиев в 2018 году провел лишь одну защиту своего пояса, в октябре в четвертом раунде нокаутировав британца Каллума Джонсона. На конец года планировался поединок россиянина с американцем Джо Смитом, но бой был перенесен из-за того, что Бетербиеву нужно было больше времени на подготовку.

Единственным российским полутяжем, который в 2018 году потерял свой пояс, оказался экс-чемпион мира по версии WBO Сергей Ковалев.

Крушитель весной победил соотечественника Игоря Михалкина, а в августе был нокаутирован колумбийцем Элейдером Альваресом. На 2 февраля в США намечен реванш между этими боксерами. Сам 35-летний Ковалев заявлял, что в случае повторного поражения завершит карьеру.

Летняя неудача Ковалева помешала объединительному бою в полутяжелом весе — существовала вероятность, при которой в конце 2018 года Крушитель встретился бы с Биволом. Полностью исключать вероятность такого поединка в 2019 году не следует, однако сам Бивол после победы над Паскалем заявлял, что ему было бы интересно выйти в ринг со шведом Баду Джеком. Менеджер россиянина Вадим Корнилов сообщил РИА Новости, что команда Бивола рассматривает варианты проведения боев с кем-то из чемпионов в полутяжелом весе.

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Одним из возможных соперников Бивола является украинец Александр Гвоздик, который 1 декабря в Квебеке нокаутировал Адониса Стивенсона и отобрал у него звание чемпиона мира по версии WBC в полутяжелом весе. Канадец владел этим титулом с 2013 года и до встречи с Гвоздиком девять раз успешно защищал свой пояс.

Также в 2018 году свой пояс IBF в первом полусреднем весе потерял россиянин Сергей Липинец, потерпевший в марте свое первое поражение в карьере в бою с американцем Майки Гарсией. Эту неудачу россиянин «закрыл» победой над эквадорцем Эриком Боуном.

Липинец не был приглашен для участия во втором сезоне WBSS в первом полусреднем весе, после чего решил перейти в более тяжелую весовую категорию. Поединок с Боуном проходил в полусреднем весе. 24 марта Липинец проведет бой с американцем Ламонтом Питерсоном за временный пояс WBA.

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