Чемпион мира по версиям WBA и IBF собирается биться с бывшим соперником Головкина

По словам Джарретта, его не пугает такая перспектива, поскольку он не намерен доводить дело до решения судей.

«Конечно, мы отправимся в Британию. Я ведь пытаюсь выступать по всему миру. Короче, мы с радостью отправимся через моря-океаны на Туманный Альбион, — приводит слова Херда vRINGe.com. — Знаю, что там мне нельзя будет доводить до решения судей, потому что мы будем драться в его родном городе. Так что если мы поедем в Британию, то я определенно выйду в ринг за нокаутом».

При этом он не стал скрывать, что ответил отказом на предложение британского промоутера Эдди Хирна присоединиться к его компании Matchroom USA и выступать на стримминг-платформе DAZN: «О, конечно, он мне это предлагал, но я счастлив здесь с Элом Хэймоном и ответил отказом. Почему? Потому что каким бы заманчивым ни было их предложение, Эл уже сделал лучшее, так что я даже не думал. Эл заботится о своих бойцах, мы прекрасно ведем наши дела, так с какой стати мне уходить от него? Тем более, сейчас, когда он заключил большую сделку с телеканалом FOX. Это почти так же здорово, как быть на ESPN».

В 2018 году Херд провел два боя, в апреле объединив титулы по итогам 12-раундового боя с кубинцем Эрисланди Лара (SD 12), а в декабре вернувшись после травмы плеча и хирургической операции с победой над рядовым британцем Джейсоном Уэлборном (КО 4).