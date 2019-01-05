Текущие события
Хоккей. КХЛ
1-й период
Металлург Мг0
Торпедо НН0
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Вальядолид0
Райо Вальекано1
Хоккей. КХЛ
17:00
Сочи
Барыс
Хоккей. КХЛ
17:30
Нефтехимик
Авангард
Хоккей. КХЛ
17:30
Спартак
Сибирь
Футбол. Зарубежный
18:15
Алавес
Валенсия
Хоккей. КХЛ
10:00
Куньлунь4
Адмирал3
Хоккей. НХЛ
21:00
Филадельфия Флайерз
Калгари Флэймз
Хоккей. НХЛ
21:00
Оттава Сенаторз
Миннесота Уайлд
Футбол. Зарубежный
22:45
Уэска
Бетис
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
23:59
Россия U20
Швейцария U20
Хоккей. НХЛ
06:00
Анахайм Дакс2
Вегас Голден Найтс3
Хоккей. НХЛ
05:00
Колорадо Эвеланш6
Нью-Йорк Рейнджерс1
Хоккей. НХЛ
05:00
Аризона КойотсБ2
Нью-Джерси Дэвилз3
Хоккей. НХЛ
04:00
Даллас СтарзОТ2
Вашингтон Кэпиталз1
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
04:00
Финляндия U206
Швейцария U201
Хоккей. НХЛ
03:30
Детройт Ред УингзОТ4
Нэшвилл Предаторз3
Хоккей. НХЛ
03:30
Каролина Харрикейнз4
Коламбус Блю Джэкетс2
Хоккей. НХЛ
6.01
Бостон Брюинз
Баффало Сэйбрз
Хоккей. НХЛ
6.01
Торонто Мэйпл Ливз
Ванкувер Кэнакс
Хоккей. НХЛ
6.01
Монреаль Канадиенс
Нэшвилл Предаторз
Хоккей. НХЛ
6.01
Флорида Пантерз
Коламбус Блю Джэкетс
Хоккей. НХЛ
03:00
Питтсбург Пингвинз4
Виннипег Джетс0
Все события
Фоторепортажи
15«ЦСКА, вперед», дабл-дабл Клайберна и 11 победа армейцев
10Россия проиграла США в ½ финала МЧМ
13:53 (мск), источник: Vesti.kz

Чемпион мира по версиям WBA и IBF собирается биться с бывшим соперником Головкина

Чемпион мира по версиям WBA/IBF в первом среднем весе (до 69,9 кг) американец Джарретт Херд (23−0, 16 КО) не исключает, что одну из следующих защит титулов проведет против экс-чемпиона в полусредней категории британца Келла Брука (38−2, 26 КО), причем отправится для этого на территорию соперника.

Наверх

По словам Джарретта, его не пугает такая перспектива, поскольку он не намерен доводить дело до решения судей.

«Конечно, мы отправимся в Британию. Я ведь пытаюсь выступать по всему миру. Короче, мы с радостью отправимся через моря-океаны на Туманный Альбион, — приводит слова Херда vRINGe.com. — Знаю, что там мне нельзя будет доводить до решения судей, потому что мы будем драться в его родном городе. Так что если мы поедем в Британию, то я определенно выйду в ринг за нокаутом».

При этом он не стал скрывать, что ответил отказом на предложение британского промоутера Эдди Хирна присоединиться к его компании Matchroom USA и выступать на стримминг-платформе DAZN: «О, конечно, он мне это предлагал, но я счастлив здесь с Элом Хэймоном и ответил отказом. Почему? Потому что каким бы заманчивым ни было их предложение, Эл уже сделал лучшее, так что я даже не думал. Эл заботится о своих бойцах, мы прекрасно ведем наши дела, так с какой стати мне уходить от него? Тем более, сейчас, когда он заключил большую сделку с телеканалом FOX. Это почти так же здорово, как быть на ESPN».

В 2018 году Херд провел два боя, в апреле объединив титулы по итогам 12-раундового боя с кубинцем Эрисланди Лара (SD 12), а в декабре вернувшись после травмы плеча и хирургической операции с победой над рядовым британцем Джейсоном Уэлборном (КО 4).

Отметим, что Келл Брук встречался с Геннадием Головкиным в сентябре 2016 года в Великобритании, где проиграл казахстанцу нокаутом в пятом раунде. Впоследствии британец уступил американцу Эрролу Спенсу, после чего выиграл у белоруса Сергея Рабченко и австралийца Майкла Зерафа.

Капитан сборной России увидел заговор американцев в незасчитанном голе в полуфинале МЧМ
«Здесь все против русских»: молодежка уступила США в полуфинале
СМИ: Зидан сменит Аллегри на посту главного тренера «Ювентуса»
Оторваться с Костнер: что Медведева забыла в Италии
«Пришло время наказать США»: финны хотят мести в финале
«Бавария» близка к покупке защитника за 35 миллионов
Капитан россиян извинился за поведение после 1/2 финала МЧМ
НХЛ включила вратаря молодежной сборной США в число звезд дня
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь