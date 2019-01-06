«Канело» Альварес выбрал соперника на май перед третьим боем с Головкиным

На ринг «Канело» вернется 4 мая 2019 года. Команда мексиканца уже забронировала для этого T-Mobile Arena в Лас-Вегасе (США).

По словам Хопкинса, соперником мексиканца, вероятнее всего, будет экс-чемпиона мира в среднем весе канадец Давид Лемье (40−4, 34 KO), интересы которого также представляет GBP.

«Как думаете, хотим ли мы жертвовать двумя лучшими бойцами промоушена? Но у нас просто нет выбора, когда такого боя хотят фанаты. Если люди жаждут увидеть бой “Канело” и Лемье на Синко де Майо — пожалуйста. Я хотел бы увидеть такой поединок в Нью-Йорке или в Канаде. Для этого потребуется на арена, а целый стадион», — сказал Хопкинс в интервью BoxingScene.com.

15 декабря на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке «Канело» успешно дебютировал во втором среднем весе, нокаутировав британца Рокки Филдинга и отобрав у того титул «обычного» чемпиона WBA. Таким образом, мексиканец стал чемпионом мира в третьей весовой категории.

Для «Канело» этот бой стал первым после победы над казахстанцем Геннадием Головкиным (38−1−1, 34 КО), с которым он дважды боксировал в рамках среднего веса. В сентябре этого года боксеры вернулись на T-Mobile Arena, где годом ранее их первый бой завершился ничьей. В матче-реванше Альварес победил решением большинства судей. Тем самым Головкин потерпел первое поражение в карьере и лишился титулов WBC, WBA (Super) и IBO в среднем весе.