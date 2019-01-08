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11:47 (мск), источник: Vesti.kz

Леффлер сделал заявление о расставании с Головкиным и ответил «желтой прессе»

Промоутер Том Леффлер разъяснил ситуацию по поводу появившейся в СМИ информации о прекращении сотрудничества с экс-чемпионом мира в среднем весе казахстанцем Геннадием Головкиным (38−1−1, 34 КО).

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Источник: Reuters

Первым о том, что Головкин может расстаться с Леффлером в середине декабря написал Los Angeles Times. 3 января инсайдер и эксперт телеканала ESPN Дэн Рафаэль сообщил, что стороны прекратили сотрудничество. Спустя пару дней эту информацию подтвердил его коллега Марк Ортега из USA Today. Обострял ситуацию и тот факт, что Леффлер не присутствовал на последних переговорах Головкина с новыми телепартнерами.

На фоне эти событий Леффлер решил сделать заявление и ответить журналистам на их публикации.

«Дэн, Геннадий сказал мне сегодня, что это “желтая пресса” и не нужно им ничего говорить о нем или его карьере без прямой цитаты лично из его уст или моих. Весьма безответственно писать что-то подобное, ведь теперь люди используют ваш твит для написания полных статей на основе ложной информации», — написал Леффлер.

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Досталось от промоутера и другим представителям «медиа».

«Майк, прекратите свои спекуляции на тему карьеры Головкина и дождитесь новостей. Пожалуйста, не упоминайте личную жизнь GGG в социальных сетях, он разделяет бокс и свою семью. Проявите немного уважения по отношению к нему и подождите, пока мы не объявим что-то официальное», — сказал он.

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«Марк, вы публикуете ту же ложную информацию, что и другие “медиа”. Мартышка видит — мартышка делает. Проверяйте факты перед публикацией, или просто позвоните мне. Уорд проиграл трижды, пытаясь разорвать контракт со своим промоутером», — добавил Леффлер.

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Добавим, что сотрудничать Головкин и Леффлер начали в 2011 году, когда американский промоутер через суд добился расторжения контракта с немецкой компанией Universum. Другим претендентом на Головкина была компания Golden Boy Promotions Оскара Де Ла Хойи. В конце прошлого года Леффлер запустил свою промоутерскую компанию.

Сейчас Головкин является свободным агентом. С 2012 года он выступал на телеканале HBO, который со следующего года решил уйти из бокса. Последним поединком по контракту с HBO для GGG стал матч-реванш с мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом (50−1−2, 34 КО), в котором казахстанец уступил решением большинства судей, потерпев первое поражение в карьере и потеряв титулы WBC, WBA (Super) и IBO.

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