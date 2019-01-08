Леффлер сделал заявление о расставании с Головкиным и ответил «желтой прессе»
Промоутер Том Леффлер разъяснил ситуацию по поводу появившейся в СМИ информации о прекращении сотрудничества с
Промоутер Том Леффлер разъяснил ситуацию по поводу появившейся в СМИ информации о прекращении сотрудничества с
Первым о том, что Головкин может расстаться с Леффлером в середине декабря написал Los Angeles Times. 3 января инсайдер и эксперт телеканала ESPN Дэн Рафаэль сообщил, что стороны прекратили сотрудничество. Спустя пару дней эту информацию подтвердил его коллега Марк Ортега из USA Today. Обострял ситуацию и тот факт, что Леффлер не присутствовал на последних переговорах Головкина с новыми телепартнерами.
На фоне эти событий Леффлер решил сделать заявление и ответить журналистам на их публикации.
«Дэн, Геннадий сказал мне сегодня, что это “желтая пресса” и не нужно им ничего говорить о нем или его карьере без прямой цитаты лично из его уст или моих. Весьма безответственно писать
Досталось от промоутера и другим представителям «медиа».
«Майк, прекратите свои спекуляции на тему карьеры Головкина и дождитесь новостей. Пожалуйста, не упоминайте личную жизнь GGG в социальных сетях, он разделяет бокс и свою семью. Проявите немного уважения по отношению к нему и подождите, пока мы не объявим
«Марк, вы публикуете ту же ложную информацию, что и другие “медиа”. Мартышка видит — мартышка делает. Проверяйте факты перед публикацией, или просто позвоните мне. Уорд проиграл трижды, пытаясь разорвать контракт со своим промоутером», — добавил Леффлер.
Добавим, что сотрудничать Головкин и Леффлер начали в 2011 году, когда американский промоутер через суд добился расторжения контракта с немецкой компанией Universum. Другим претендентом на Головкина была компания Golden Boy Promotions Оскара Де Ла Хойи. В конце прошлого года Леффлер запустил свою промоутерскую компанию.
Сейчас Головкин является свободным агентом. С 2012 года он выступал на телеканале HBO, который со следующего года решил уйти из бокса. Последним поединком по контракту с HBO для GGG стал