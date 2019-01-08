Леффлер сделал заявление о расставании с Головкиным и ответил «желтой прессе»

Источник: Reuters

Первым о том, что Головкин может расстаться с Леффлером в середине декабря написал Los Angeles Times. 3 января инсайдер и эксперт телеканала ESPN Дэн Рафаэль сообщил, что стороны прекратили сотрудничество. Спустя пару дней эту информацию подтвердил его коллега Марк Ортега из USA Today. Обострял ситуацию и тот факт, что Леффлер не присутствовал на последних переговорах Головкина с новыми телепартнерами.

На фоне эти событий Леффлер решил сделать заявление и ответить журналистам на их публикации.

«Дэн, Геннадий сказал мне сегодня, что это “желтая пресса” и не нужно им ничего говорить о нем или его карьере без прямой цитаты лично из его уст или моих. Весьма безответственно писать что-то подобное, ведь теперь люди используют ваш твит для написания полных статей на основе ложной информации», — написал Леффлер.

Досталось от промоутера и другим представителям «медиа».

«Майк, прекратите свои спекуляции на тему карьеры Головкина и дождитесь новостей. Пожалуйста, не упоминайте личную жизнь GGG в социальных сетях, он разделяет бокс и свою семью. Проявите немного уважения по отношению к нему и подождите, пока мы не объявим что-то официальное», — сказал он.

«Марк, вы публикуете ту же ложную информацию, что и другие “медиа”. Мартышка видит — мартышка делает. Проверяйте факты перед публикацией, или просто позвоните мне. Уорд проиграл трижды, пытаясь разорвать контракт со своим промоутером», — добавил Леффлер.

Добавим, что сотрудничать Головкин и Леффлер начали в 2011 году, когда американский промоутер через суд добился расторжения контракта с немецкой компанией Universum. Другим претендентом на Головкина была компания Golden Boy Promotions Оскара Де Ла Хойи. В конце прошлого года Леффлер запустил свою промоутерскую компанию.