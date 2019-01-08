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12:47 (мск), источник: Vesti.kz

«WBC постановил». Названо имя следующего соперника Головкина

22 декабря в Barclays Center (Нью-Йорк, США) «временный» чемпион WBC в среднем весе американец Джермалл Чарло (28−0, 21 КО) в непростом поединке одолел россиянина Матвея Коробова (28−2, 14 КО), напоминает vRINGe.com.

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В WBC не скрывают намерений свести в ринге а-Чарло с экс-чемпионом мира в среднем весе казахстанцем Геннадием Головкиным (38−1−1, 34 КО). А тренер американца Ронни Шилдс уверен, что так оно и будет: «WBC постановил, что нам предстоит защитить “временный” титул от посягательств Головкина. Насколько я понимаю, он и будет нашим следующим оппонентом».

У Головкина же по-прежнему без изменений. Несмотря на обещание подписать контракт с телепартнером до нового года, казахстанец до сих пор остается свободным агентом. По слухам, он больше не сотрудничает с промоутером Томом Леффлером, ведет дела вместе с женой.

Шилдс комментирует ситуацию так: «Я верю, что так и будет. Хотя мне не нравится, что о Головкине говорят все вокруг, кроме него самого. Не знаю, что произошло между ним и Леффлером, но, по слухам, они больше не работают вместе. Пока мне не скажут обратное, я уверен, что именно Головкин — следующий оппонент Чарло».

Ранее WBC обязал Чарло встретиться с Головкиным, а победитель их противостояния получит шанс встретиться с полноценным чемпионом организации мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом (51−1−2, 35 КО). Сам американец согласился отступить и подождать, если GGG захочет провести третий бой с мексиканцем.

В свою очередь в команде Головкина дали понять, что не заинтересованы в поединке с а-Чарло, так как противостояние с «Канело» оставило много вопросов.

Головкин и Альварес дважды дрались: в сентябре 2017 года их первый бой на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе завершился ничьей, а спустя год на той же арене решением большинства судей выиграл Альварес. Тем самым GGG потерпел первое поражение в карьере и лишился титулов WBC, WBA (Super) и IBO в среднем весе.

Позже Головкин запросил прямой реванш, но WBC отказал ему, разрешив мексиканцу провести добровольную защиту. 15 декабря Альварес успешно дебютировал во втором среднем весе, нокаутировав британца Рокки Филдинга и отобрав у того титул WBA (Regular). Таким образом, мексиканец завоевал чемпионский пояс в третьей весовой категории.

Что касается Головкина, то его возвращение на ринг намечено на весну 2019 года.

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