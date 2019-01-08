«Солдат против Питбуля». С кем казахстанцу Ахмедову предстоит драться за титул WBC

Мексика всегда славилась качественными боксерами. При этом данная тенденция касается преимущественно профи-бокса. Ситуация в стране буквально обязывает пренебречь развитием в любителях и отправиться в поисках денег в мир большого бокса.

И в разные периоды, а то и в один, любители данного вида спорта могут наблюдать за восхождением настоящего бойца, в котором кипит кровь великих предков. Достаточно вспомнить, что творили в ринге Хулио Сезар Чавес-старший, Хуан Мануэль Маркес, Оскар Де Ла Хойя, Эрик Моралес. Чего уж там, к элитному списку подбирается и Сауль Альварес.

Безусловно, не всем мексиканцам удается проявить себя с лучшей стороны. Тем не менее, их представительство в профи-боксе довольно обширное. Рано или поздно многим боксерам предстоит сразиться с мексиканцем, с которым априори придется считаться.

Садриддину Ахмедову в этом плане не привыкать. Хоть и провел он пока всего шесть боев, но с мексиканцами уже встречался и побеждал. Правда сейчас ему предстоит встретиться с более-менее серьезным боксером. Однако казахстанский «Солдат» уже знаком с темпераментом и волевыми качествами мексиканцев.

Оспаривать с ним «молодежный» титул престижной организации WBC Ахмедову предстоит с «Питбулем». Именно такое прозвище и Хуареса. Видимо, так его прозвали за попытку в поединках доминировать и наступать. Однако, если судить по его поединкам, космическими возможностями он не обладает.

На ринге провел 14 поединков, в которых победил 13 раз. Еще один бой завершился для него поражением. Здесь стоит подчеркнуть, что и великим нокаутером он не является. Среди 13 побед лишь пять являются досрочными. При том, что у Ахмедова их шесть в шести поединках.

Также сразу бросается в глаза антропометрия. Садриддин намного атлетичнее на фоне будущего соперника. И это может сказаться на ходе январской встречи. Среди зарубежных экспертов указывается, что главное качество Хуареса — его «физика».

Тут же следует указать, что Абрахам очевидно не дорабатывает в атаке и после нее. Мексиканец сильно обнажается, открывается. Поэтому для любого скоростного и техничного боксера не составит труда застать его врасплох. Особенно сильно это было заметно в бою против Мохамеда Родригеса. Хуарес принял много точных ударов. И будь соперник мощнее, как минимум нокдаун был бы обеспечен.

Исходя из этого, Садриддин имеет преимущество. В случае грамотного применения своих навыков и раннего обмена ударами, казахстанец сможет стать обладателем титула уже в начальных раундах.

Другим интересным моментом является то, что за всю карьеру мексиканец единожды бился за пределами родины. В 2017 году он совершил вылазку в Канаду, где потерпел поражение. Бой с Ахмедовым тоже состоится в Канаде. Станет ли путешествие для 22-летнего Хуареса удачным?

К слову, в Мексике он является пятым номером в первой средней весовой категории. Данный список возглавляет Хайме Мунгуйя. Кстати, чуть выше Абрахама расположен брат «Канело» — Рамон.

Как бы то ни было, не все так просто. Бокс — непредсказуемый вид спорта. И Хуарес способен дать бой Ахмедову. Оба работают достаточно агрессивно. Рубка может привести к нескольким вариантам развития поединка. Тем более сама встреча ответственная, титульная. Будем ждать от Ахмедова пояса.