Назад на ринг. Скоро вернутся Пакиао и Ковалев

Источник: Спорт-Экспресс

Новый год только начался, но долго большого бокса ждать не придется. У этого вида спорта нет межсезонья. Уже в январе будет несколько серьезных шоу, а 2 февраля будет решаться дальнейшая судьба самого успешного российского боксера 2010-х Сергея Ковалева.

Мэнни Пакиао — Эдриан Бронер

19 января на арене MGM Grand в Лас-Вегасе очередной бой проведет Мэнни Пакиао. Он еще в апреле 2016 года провел прощальный бой — с Тимати Брэдли, но потом возвращался еще три раза: победа над Джесси Варгасом, поражение от Джеффа Хорна в Австралии и победа нокаутом над Лукасом Матиссе. Бой с Матиссе вообще стал для Мэнни лучшим за десяток лет. Он сыпал мультиударные комбинации не хуже, чем когда-либо в своей карьере и впервые с 2009 года победил досрочно.

Бронер — боец очень звездный, но настолько же скандальный и неоднозначный. Пять лет назад он считался наследником Флойда Мейвезера, но такие авансы вскружили ему голову. В полицейских участках и за решеткой он оказывался чаще, чем на ринге, а когда все же оказывался на ринге, то проигрывал почти в половине случаев. Из десяти последних боев он выиграл лишь в шести. Всем звездным соперникам он проиграл по очкам: Маркос Майдана, Шон Портер, Майки Гарсия.

С Пакиао Бронер тоже будет аутсайдером, но возраст (29 лет против 40) и агрессия могут помочь Эдриану создать филиппинскому ветерану большие проблемы. Мэнни нужно быть в такой же форме, как с Матиссе, чтобы победить. Бой, кстати, пройдет в полусреднем весе (до 66 килограммов), хотя оба боксера легко могли бы сделать и 63.

Кит Терман — Хосесито Лопес

26 января пройдет еще один крупный бой в полусреднем весе. Чемпион этой категории Кит Терман проведет защиту своего пояса против Хосесито Лопеса. Для Термана это будет первый бой почти за два года — он не выходил на ринг с марта 2017-го, когда раздельным решением судей победил Дэнни Гарсию. Тот бой был одним из самых зрелищных в году.

Иначе быть не могло, ведь Терман — вообще один из самых зрелищных и ярких боксеров вне зависимости от веса. По скорости и резкости его удары не уступят ничьим в мире, при это они очень тяжелые. Киту достаточно попасть один раз, чтобы соперник оказался на земле.

Шансов, что малоизвестный Хосесито Лопес пройдет все 12 раундов, практически нет. Для Термана это скорее проходной бой, чтобы комфортно вернуться. Дальше его могут ждать объединительные поединки с Терренсом Кроуфордом или Эрролом Спенсом. Возможны также реванш с Портером или бой с Пакиао. Каждый из этих вариантов потянул бы на бой года.

Сергей Ковалев — Элейдер Альварес

2 февраля в пригороде Далласа Сергей Ковалев проведет реванш с Элейдером Альваресом. Первый их бой прошел в августе 2018 года и завершился апсетом. Ковалев считался явным фаворитом, но проиграл нокаутом в седьмом раунде. Он там допустил грубые ошибки, полез на соперника с опущенными руками после нокдауна, но суть не в этом. Ковалев просто не был достаточно хорош, он был не похож на себя образца 2012−2016 годов. Хотя на судейских карточках лидировал.

От результата реванша зависит дальнейшая судьба россиянина. Ему в этом году будет 36, и четвертое поражение в шести боях будет фактически означать конец карьеры. А красивая победа над непобежденным чемпионом сделает Ковалева снова номером один в полутяжелом дивизионе. Хочется верить во второй сценарий, но Сергею будет очень тяжело. Когда ты уже был бит, соперники тебя не боятся. А победить того, кто уверен в победе над тобой — крайне тяжело.

Эррол Спенс — Майки Гарсия

16 марта в Арлингтоне состоится супер-бой. От таких поединков кровь стынет в жилах у любителей бокса. Два непобежденных чемпиона Эррол Спенс и Майки Гарсия разыграют титул чемпиона мира. На двоих у них 63 победы в 63 боях (51 нокаутом). Оба — элита мирового бокса. Есть только одно маленькое но: бой пройдет в полусреднем весе (до 66 килограммов), что комфортно для Спенса. Гарсия еще в прошлом поединке дрался в легком (до 61 кг). Есть у него победный опыт в 63 килограммах, но прыгать сразу на две категории для боя с чемпионом — это похоже на авантюру.

Майки Гарсия предпочел Спенса бою с Василием Ломаченко. Многие считают, что он сделал выбор в пользу денег, так как шансов в этом весе против такого бойца, как Спенс у него не будет. Так ли это на самом деле узнаем через два месяца, а сейчас известно только одно: встретятся две машины по убийствам. Устоять перед скоростью Спенса практически невозможно, но и Гарсия до этого разбирал всех, включая Бронера и Сергея Липинца. Хватит ли ему габаритов и мощи против Спенса — огромный вопрос.

Ламонт Питерсон — Сергей Липинец

Сам Сергей Липинец поражение от Гарсии уже закрыл и 24 марта проведет еще один супер-бой — с Ламонтом Питерсоном. Этот американец — топовый боксер, но супер-топ. Он был чемпионом мира в двух весовых категориях, но большинство главных боев проиграл: Тимоти Брэдли, Лукасу Матиссе, Дэнни Гарсии и Эрролу Спенсу. Из действительно больших имен он победил только Амира Хана — раздельным решением судей в 2011 году.

Питерсон — очень быстрый, но у него всегда были проблемы с защитой и крепостью подбородка. Если по Ламонту попасть, он вероятнее всего, не устоит. При этом сам он не обладает нокаутирующим ударом. Но не обладает им и Липинец. Оба могут выигрывать бои досрочно, но для этого им нужна серия, а не одно попадание.