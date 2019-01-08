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21:03 (мск), источник: Р-Спорт

Поветкин: Не могу понять, с какой стати Уайт называет меня трусом

МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Российский боксер Александр Поветкин, выступающий в тяжелой весовой категории, заявил, что не понимает, почему британец Диллиан Уайт называет его трусом.

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В середине октября стало известно, что Поветкин проведет еще один-два боя, один из которых может состояться в апреле в Великобритании. Позднее глава промоутерской компании «Мир бокса» Андрей Рябинский заявил РИА Новости, что Поветкин может провести следующий поединок с британцем Диллианом Уайтом или его соотечественником Дереком Чисорой. В начале января Уайт назвал 39-летнего россиянина трусом и выразил сомнения, что он хочет выйти на поединок с ним.

«С какой стати Уайт называет меня трусом? Я лично понять не могу! Все идет по плану, с боксом завязывать не собираюсь, готовлюсь к поединку. Надеюсь, мой следующий бой состоится в апреле, а кто будет моим соперником — мне неважно», — сказал Поветкин, слова которого приводятся на официальном сайте «Мира бокса».

Поветкин в сентябре 2018 года проиграл нокаутом в седьмом раунде британцу Энтони Джошуа, который защитил чемпионские титулы по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO в тяжелом весе. Для россиянина, в активе которого 34 победы на профессиональном ринге, это поражение стало вторым в карьере.

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