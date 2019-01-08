Поветкин: Не могу понять, с какой стати Уайт называет меня трусом
МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Российский боксер Александр Поветкин, выступающий в тяжелой весовой категории, заявил, что не понимает, почему британец Диллиан Уайт называет его трусом.
МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Российский боксер Александр Поветкин, выступающий в тяжелой весовой категории, заявил, что не понимает, почему британец Диллиан Уайт называет его трусом.
В середине октября стало известно, что Поветкин проведет еще
«С какой стати Уайт называет меня трусом? Я лично понять не могу! Все идет по плану, с боксом завязывать не собираюсь, готовлюсь к поединку. Надеюсь, мой следующий бой состоится в апреле, а кто будет моим соперником — мне неважно», — сказал Поветкин, слова которого приводятся на официальном сайте «Мира бокса».
Поветкин в сентябре 2018 года проиграл нокаутом в седьмом раунде британцу Энтони Джошуа, который защитил чемпионские титулы по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO в тяжелом весе. Для россиянина, в активе которого 34 победы на профессиональном ринге, это поражение стало вторым в карьере.