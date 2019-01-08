Поветкин: Не могу понять, с какой стати Уайт называет меня трусом

В середине октября стало известно, что Поветкин проведет еще один-два боя, один из которых может состояться в апреле в Великобритании. Позднее глава промоутерской компании «Мир бокса» Андрей Рябинский заявил РИА Новости, что Поветкин может провести следующий поединок с британцем Диллианом Уайтом или его соотечественником Дереком Чисорой. В начале января Уайт назвал 39-летнего россиянина трусом и выразил сомнения, что он хочет выйти на поединок с ним.

«С какой стати Уайт называет меня трусом? Я лично понять не могу! Все идет по плану, с боксом завязывать не собираюсь, готовлюсь к поединку. Надеюсь, мой следующий бой состоится в апреле, а кто будет моим соперником — мне неважно», — сказал Поветкин, слова которого приводятся на официальном сайте «Мира бокса».