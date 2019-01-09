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09:41 (мск), источник: Vesti.kz

Головкину нашли большой денежный бой на 2019 год

Авторитетный журнал Forbes составил список пяти самых больших денежных боев, которые должны состояться в 2019 году, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: Reuters

В их число вошел поединок с участием экс-чемпиона мира в среднем весе казахстанца Геннадия Головкина (38−1−1, 34 КО).

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По мнению издания, «огромные деньги и множество зрителей» GGG может принести бой против «временного» чемпиона WBC в среднем весе американца Джемалла Чарло (28−0, 21 КО).

«Говоря о первоклассных средневесах, бой Головкин — Чарло решил бы одну из двух вещей: дал бы Чарло победу над элитным боксером, которую он желает, или оживил бы карьеру Головкина после ничьей и поражения Альвареса в последних двух боях. Чарло только прошел через более жесткую, чем ожидалось, победу над Мэттом Коробовым, и есть реальные вопросы о том, сможет ли он конкурировать на элитном уровне в 160 фунтов (то же касается и Головкина — становится ли он слишком старым, чтобы держаться на этом уровне). Головкин является свободным агентом и, как сообщалось, он провел переговоры с Premier Boxing Champions о сотрудничестве. Если он подпишет контракт с PBC, где также выступает Чарло, этот бой может действительно случиться», — пишет журнал.

Меду тем, Всемирный боксерский совет (WBC) не скрывает намерений свести в ринге а-Чарло с Головкиным. Победителю их противостояния пообещали бой с полноценным чемпионом организации мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом (51−1−2, 35 КО). Сам американец согласился отступить и подождать, если GGG захочет провести третий поединок с мексиканцем.

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Однако в команде Головкина назвали бой с а-Чарло бессмысленным, отдавая предпочтение трилогии с «Канело».

Головкин и Альварес дважды дрались: в сентябре 2017 года их первый бой на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе завершился ничьей, а спустя год на той же арене решением большинства судей выиграл Альварес. Тем самым GGG потерпел первое поражение в карьере и лишился титулов WBC, WBA (Super) и IBO в среднем весе.

Позже Головкин запросил прямой реванш, но WBC отказал ему, разрешив мексиканцу провести добровольную защиту. 15 декабря Альварес успешно дебютировал во втором среднем весе, нокаутировав британца Рокки Филдинга и отобрав у того титул WBA (Regular). Так мексиканец завоевал чемпионский пояс в третьей весовой категории.

Что касается Головкина, то его возвращение на ринг намечено на весну 2019 года. Ожидается, что соперник казахстанца будет зависеть от будущего телепартнера.

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