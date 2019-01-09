Головкину нашли большой денежный бой на 2019 год
Авторитетный журнал Forbes составил список пяти самых больших денежных боев, которые должны состояться в 2019 году, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Авторитетный журнал Forbes составил список пяти самых больших денежных боев, которые должны состояться в 2019 году, сообщает корреспондент Vesti.kz.
В их число вошел поединок с участием
По мнению издания, «огромные деньги и множество зрителей» GGG может принести бой против «временного» чемпиона WBC в среднем весе американца Джемалла Чарло (28−0, 21 КО).
«Говоря о первоклассных средневесах, бой Головкин — Чарло решил бы одну из двух вещей: дал бы Чарло победу над элитным боксером, которую он желает, или оживил бы карьеру Головкина после ничьей и поражения Альвареса в последних двух боях. Чарло только прошел через более жесткую, чем ожидалось, победу над Мэттом Коробовым, и есть реальные вопросы о том, сможет ли он конкурировать на элитном уровне в 160 фунтов (то же касается и Головкина — становится ли он слишком старым, чтобы держаться на этом уровне). Головкин является свободным агентом и, как сообщалось, он провел переговоры с Premier Boxing Champions о сотрудничестве. Если он подпишет контракт с PBC, где также выступает Чарло, этот бой может действительно случиться», — пишет журнал.
Меду тем, Всемирный боксерский совет (WBC) не скрывает намерений свести в ринге
Однако в команде Головкина назвали бой с
Головкин и Альварес дважды дрались: в сентябре 2017 года их первый бой на
Позже Головкин запросил прямой реванш, но WBC отказал ему, разрешив мексиканцу провести добровольную защиту. 15 декабря Альварес успешно дебютировал во втором среднем весе, нокаутировав британца Рокки Филдинга и отобрав у того титул WBA (Regular). Так мексиканец завоевал чемпионский пояс в третьей весовой категории.
Что касается Головкина, то его возвращение на ринг намечено на весну 2019 года. Ожидается, что соперник казахстанца будет зависеть от будущего телепартнера.