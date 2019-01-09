Тянуть просто некуда, или на какие уступки придется пойти Головкину ради третьего боя с «Канело»

«Возможно, у кого-то присутствует некоторое пресыщение подобным блюдом ввиду двух боев в конце 2017 и начале 2018 годов. Однако факт остается фактом — лучше битвы Canelo с GGG в плане масштаба события, его финансовой привлекательности и интриги на топовом уровне найти будет довольно сложно. Вероятно, трилогия все же будет оформлена, но важно, чтобы такой бой произошел как можно быстрее, а в идеале — уже в 2019-м году. Тут все просто: через три месяца Головкину исполнится 37 и, если рассчитывать на победу, а не просто большой чек, тянуть команде казахстанца просто некуда. Поэтому придется идти на уступки. “Канело” Альварес сотрудничает со стриминговым сервисом DAZN, где прописаны еще несколько топовых средневесов. То есть, хорошие варианты у Сауля есть, в то время как Головкин после ухода из бокса канала HBO остается свободным агентом и ради третьего боя с Рыжим ему придется также подписаться с DAZN», — говорится в заметке.