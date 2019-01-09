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09:47 (мск), источник: Vesti.kz

Тянуть просто некуда, или на какие уступки придется пойти Головкину ради третьего боя с «Канело»

Украинский спортивный сайт Sportarena.com составил ТОП-6 самых ожидаемых в 2019 году боев, куда вошел вероятный третий поединок между казахстанцем Геннадием Головкиным (38−1−1, 34 КО) и мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом (51−1−2, 35 КО).

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Боксеры дважды встречались в ринге: в сентябре 2017 года их первый бой на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе (США) завершился ничьей, а спустя год на той же арене решением большинства судей выиграл мексиканец.

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Тем самым казахстанец потерпел первое поражение в карьере и лишился титулов WBC, WBA (Super) и IBO в среднем весе.

«Возможно, у кого-то присутствует некоторое пресыщение подобным блюдом ввиду двух боев в конце 2017 и начале 2018 годов. Однако факт остается фактом — лучше битвы Canelo с GGG в плане масштаба события, его финансовой привлекательности и интриги на топовом уровне найти будет довольно сложно. Вероятно, трилогия все же будет оформлена, но важно, чтобы такой бой произошел как можно быстрее, а в идеале — уже в 2019-м году. Тут все просто: через три месяца Головкину исполнится 37 и, если рассчитывать на победу, а не просто большой чек, тянуть команде казахстанца просто некуда. Поэтому придется идти на уступки. “Канело” Альварес сотрудничает со стриминговым сервисом DAZN, где прописаны еще несколько топовых средневесов. То есть, хорошие варианты у Сауля есть, в то время как Головкин после ухода из бокса канала HBO остается свободным агентом и ради третьего боя с Рыжим ему придется также подписаться с DAZN», — говорится в заметке.

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При этом Головкин запросил прямой реванш, но WBC отказал ему, разрешив мексиканцу провести добровольную защиту. 15 декабря Альварес успешно дебютировал во втором среднем весе, нокаутировав британца Рокки Филдинга и отобрав у того титул WBA (Regular). Таким образом мексиканец завоевал чемпионский пояс в третьей весовой категории.

В то же время WBC постановил, что Головкин должен провести бой с «временным» чемпионом организации в среднем весе американцем Джермаллом Чарло (27−0, 21 КО), а победитель их противостояния станет обязательным соперником для Альвареса. Однако команда GGG отказалась от боя с а-Чарло, мотивируя это тем, что они хотят сразу драться с «Канело», так как их два поединка оставили слишком много вопросов.

На ринг «Канело» вернется 4 мая 2019 года. Команда мексиканца уже забронировала для этого T-Mobile Arena. Что касается Головкина, то его возвращение ожидается также весной.

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