Усик, Ломаченко или Головкин? 10 лучших боксеров 2018 года

Источник: РИА "Новости"

Кто одержал самые важные победы, и какие имена открыл прошлый год? Ответы в обзоре «Советского спорта».

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/eJTUyAld1Ds?wmode=opaque" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

10 место. Дмитрий Бивол (Россия)

Бои в этом году: Салливан Баррера (TKO 12 победа), Айзек Чилемба (UD 12 победа), Жан Паскаль (UD 12 победа).

Всего: 15 (11).

Неплохой год для 28-летнего россиянина Дмитрия Бивола. Он трижды встречался с соперниками из то-10 своего дивизиона, и каждый раз добивался убедительных побед, отдав своим визави примерно по одному раунду. В том числе от Бивола первое досрочное поражение в карьере потерпел кубинец Салливан Баррера.

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9 место. Срисакет Сор Рунгвисаи (Таиланд)

Бои в этом году: Хуан Франциско Эстрада (MD 12 победа), Янг Чжил Бае (TKO 1 победа), Иран Диас (UD 12 победа).

Тайский боксер Срисакет Сор Рунгвисаи ударно начал год в зрелищном поединке перебоксировав одного из лучших боксеров мира Хуана Франциско Эстраду. Далее таец сел на мешочную диету и оказался в рейтинге за счет победы над мексиканцем и общей загруженности боями.

Всего: 47 (41) 4 (2) 1.

8 место. Каллум Смит (Великобритания)

Бои в этом году: Ники Хольцкен (UD 12 победа) и Джордж Гроузв (KO 7 победа).

Всего: 25 (18).

Британца Каллума Смита не назовешь сенсацией этого года, но его триумф во Всемирной боксерской Суперсерии стал сюрпризом для многих. Конечно, победа над Джорджем Гроузвом сделала ему имя, и теперь он является неформальным лидером второго среднего веса.

Главные события 2018 года Все самое важное из мира спорта в уходящем году

7 место. Дэниэл Джейкобс (США)

Бои в этом году: Мацей Сулецки (UD 12 победа) и Сергей Деревянченко (UD 12 победа).

Всего: 35 (29) 2 (1).

Американец Дэниэл Джейкобс дважды выходил на ринг в прошедшем году и оба раза ему достались небитые соперники. В обоих случаях дело дошло до судейских решений, и Джейкобс праздновал победы благодаря тому, что отправлял своих соперников в нокдауны: Деревянченко в первом, а Сулецки в 12-м раундах.

6 место. Энтони Джошуа (Великобритания)

Бои в этом году: Джозеф Паркер (UD 12 победа) и Александр Поветкин (TKO 7 победа).

Всего: 22 (21).

Не самый плодовитый год для лидера тяжелого дивизиона, но оба соперника Энтони Джошуа не были из числа проходных. С небитым Джозефом Паркером был объединительный бой, который принес британцу пояс WBO, а встреча с обязательным претендентом из России Александром Поветкиным закончилась убедительным нокаутом.

5 место. Диллиан Уайт (Великобритания)

Бои в этом году: Лукас Браун (KO 6 победа), Джозеф Паркер (UD 12 победа) и Дерек Чисора (KO 11 победа).

Всего: 25 (18) 1 (1).

Британец Диллиан Уайт был хорошо загружен в прошедшем бою и встречался с крепкой оппозицией.

Сначала Диллиан зрелищно снес Лукаса Брауна, потом в непростом поединке оказался сильнее Джозефа Паркера и под занавес года выдал свой самый зрелищный и сложный с Дереком Чисорой.

4 место. Василий Ломаченко (Украина)

Бои в этом году: Хорхе Линарес (TKO 10 победа) и Хосе Педрасой (UD 12 победа).

Всего: 12 (9) 1.

Да, только четвертое место у Василия Ломаченко. Из-за травмы украинец только два раза выходил на ринг. Он взял титул в новой весовой категории, но побывал в нокдауне от Хорхе Линареса. Под занавес года Ломаченко выиграл объединительный бой у Хосе Педрасы, который никогда не числился в лидерах своего дивизиона.

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3 место. Майки Гарсия (США)

Бои в этом году: Сергей Липинец (UD 12 победа) и Роберт Истер (UD 12 победа).

Всего: 39 (30).

Схожая ситуация и у Майки Гарсии. Но он оказался выше, потому что его соперники были небитыми. К тому же он не был в нокдауне. А так у Гарсии объединительный бой в той же весовой категории, что и у Ломаченко, но против Роберта Истера, а также Майки отнял титул в первом полусреднем весе у Сергея Липинца. Теперь у него в планах значится бой с Эрроллом Спенсом во втором полусреднем весе.

2 место. Джош Уоррингтон (Великобритания)

Бои в этом году: Ли Селби (UD 12 победа) и Карл Фремптон (UD 12 победа).

Всего: 28 (6).

Кому-то включение Джоша Уоррингтона на вторую позицию покажется неоправданно высоким, но это единственный боксер, который в прошлом году считался аутсайдером в двух титульных поединках, но оба убедительно выиграл. У британца только шесть нокаутов в 28 боях, но он все равно задал знатную трепку более опытным Ли Селби и Карлу Фремптону.

Вне рейтинга

Перед тем как назвать имя лучшего боксера скажем о тех, кому не хватило места в этом рейтинге. Прежде всего, это Сауль Альварес и Геннадий Головкин.

Мексиканец отсутствует, потому что он не победил Головкина и позже размялся на самом слабом чемпионе второго среднего веса Рокки Филдинге. В свою очередь Головкин кроме спорного поражения от Альвареса в этом году отметился только боем с малышом Ванесом Мартиросяном, что также недостаточно.

Нет в этом списке одного из лучших боксеров последних лет Теренса Кроуфорда, который только два раза выходил на ринг. Пока что американец никак не встретится с настоящими сильными соперниками. Могли быть в списке мексиканцы Мигель Берчельт и Луис Нери, которые провели по три поединка. Но и они качеством оппозиции не порадовали.

1 место. Александр Усик (Украина)

Бои в этом году: Майрис Бриедис (MD 12 победа), Мурат Гассиев (UD 12 победа) и Тони Белью (TKO 8 победа).

Всего: 16 (12).

Бесспорно и неоспоримо лучшим боксером прошедшего года был украинец Александр Усик, который провел феноменальный 2018 год и уже может претендовать за звания лучшего боксера в истории первого тяжелого веса и своей страны. Подчеркиваю, что он может претендовать, а не гарантировал себе это звание. Усик одержал убедительные победы над соперниками, которые входили в число пяти лучших боксеров его веса. Причем каждый новый соперник не был похож на предыдущего. Но Александр решил все эти задачи. В 2018 году у Александра Усика просто не было конкурентов на профессиональном ринге.