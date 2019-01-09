Усик, Ломаченко или Головкин? 10 лучших боксеров 2018 года
Наступил 2019 год, а значит можно подвести итоги года прошлого и определить лучших боксеров 2018 года.
Наступил 2019 год, а значит можно подвести итоги года прошлого и определить лучших боксеров 2018 года.
Кто одержал самые важные победы, и какие имена открыл прошлый год? Ответы в обзоре «Советского спорта».
10 место. Дмитрий Бивол (Россия)
Бои в этом году: Салливан Баррера (TKO 12 победа), Айзек Чилемба (UD 12 победа), Жан Паскаль (UD 12 победа).
Всего: 15 (11).
Неплохой год для 28-летнего россиянина Дмитрия Бивола. Он трижды встречался с соперниками из то-10 своего дивизиона, и каждый раз добивался убедительных побед, отдав своим визави примерно по одному раунду. В том числе от Бивола первое досрочное поражение в карьере потерпел кубинец Салливан Баррера.
9 место. Срисакет Сор Рунгвисаи (Таиланд)
Бои в этом году: Хуан Франциско Эстрада (MD 12 победа), Янг Чжил Бае (TKO 1 победа), Иран Диас (UD 12 победа).
Тайский боксер Срисакет Сор Рунгвисаи ударно начал год в зрелищном поединке перебоксировав одного из лучших боксеров мира Хуана Франциско Эстраду. Далее таец сел на мешочную диету и оказался в рейтинге за счет победы над мексиканцем и общей загруженности боями.
Всего: 47 (41) 4 (2) 1.
8 место. Каллум Смит (Великобритания)
Бои в этом году: Ники Хольцкен (UD 12 победа) и Джордж Гроузв (KO 7 победа).
Всего: 25 (18).
Британца Каллума Смита не назовешь сенсацией этого года, но его триумф во Всемирной боксерской Суперсерии стал сюрпризом для многих. Конечно, победа над Джорджем Гроузвом сделала ему имя, и теперь он является неформальным лидером второго среднего веса.
7 место. Дэниэл Джейкобс (США)
Бои в этом году: Мацей Сулецки (UD 12 победа) и Сергей Деревянченко (UD 12 победа).
Всего: 35 (29) 2 (1).
Американец Дэниэл Джейкобс дважды выходил на ринг в прошедшем году и оба раза ему достались небитые соперники. В обоих случаях дело дошло до судейских решений, и Джейкобс праздновал победы благодаря тому, что отправлял своих соперников в нокдауны: Деревянченко в первом, а Сулецки в 12-м раундах.
6 место. Энтони Джошуа (Великобритания)
Бои в этом году: Джозеф Паркер (UD 12 победа) и Александр Поветкин (TKO 7 победа).
Всего: 22 (21).
Не самый плодовитый год для лидера тяжелого дивизиона, но оба соперника Энтони Джошуа не были из числа проходных. С небитым Джозефом Паркером был объединительный бой, который принес британцу пояс WBO, а встреча с обязательным претендентом из России Александром Поветкиным закончилась убедительным нокаутом.
5 место. Диллиан Уайт (Великобритания)
Бои в этом году: Лукас Браун (KO 6 победа), Джозеф Паркер (UD 12 победа) и Дерек Чисора (KO 11 победа).
Всего: 25 (18) 1 (1).
Британец Диллиан Уайт был хорошо загружен в прошедшем бою и встречался с крепкой оппозицией.
4 место. Василий Ломаченко (Украина)
Бои в этом году: Хорхе Линарес (TKO 10 победа) и Хосе Педрасой (UD 12 победа).
Всего: 12 (9) 1.
Да, только четвертое место у Василия Ломаченко.
3 место. Майки Гарсия (США)
Бои в этом году: Сергей Липинец (UD 12 победа) и Роберт Истер (UD 12 победа).
Всего: 39 (30).
Схожая ситуация и у Майки Гарсии. Но он оказался выше, потому что его соперники были небитыми. К тому же он не был в нокдауне. А так у Гарсии объединительный бой в той же весовой категории, что и у Ломаченко, но против Роберта Истера, а также Майки отнял титул в первом полусреднем весе у Сергея Липинца. Теперь у него в планах значится бой с Эрроллом Спенсом во втором полусреднем весе.
2 место. Джош Уоррингтон (Великобритания)
Бои в этом году: Ли Селби (UD 12 победа) и Карл Фремптон (UD 12 победа).
Всего: 28 (6).
Вне рейтинга
Перед тем как назвать имя лучшего боксера скажем о тех, кому не хватило места в этом рейтинге. Прежде всего, это Сауль Альварес и Геннадий Головкин.
Нет в этом списке одного из лучших боксеров последних лет Теренса Кроуфорда, который только два раза выходил на ринг. Пока что американец никак не встретится с настоящими сильными соперниками. Могли быть в списке мексиканцы Мигель Берчельт и Луис Нери, которые провели по три поединка. Но и они качеством оппозиции не порадовали.
1 место. Александр Усик (Украина)
Бои в этом году: Майрис Бриедис (MD 12 победа), Мурат Гассиев (UD 12 победа) и Тони Белью (TKO 8 победа).
Всего: 16 (12).
Бесспорно и неоспоримо лучшим боксером прошедшего года был украинец Александр Усик, который провел феноменальный 2018 год и уже может претендовать за звания лучшего боксера в истории первого тяжелого веса и своей страны. Подчеркиваю, что он может претендовать, а не гарантировал себе это звание. Усик одержал убедительные победы над соперниками, которые входили в число пяти лучших боксеров его веса. Причем каждый новый соперник не был похож на предыдущего. Но Александр решил все эти задачи. В 2018 году у Александра Усика просто не было конкурентов на профессиональном ринге.
Автор: Усачев Владислав