«Я дрался в трех дивизионах». Экс-чемпион мира бросил вызов Головкину

«Я только что перешел от праздничного режима к тренировочному, и я позволю моему тренеру Гленну Раштону и промоутеру Дину Лонергану выяснить, какие соперники готовы, и кто из них будет доступен в период с апреля по май. Если получится, я бы хотел сразиться с большим именем. Здорово, если мы сможем заполучить “Канело” — это громкое имя в спорте и его можно победить. Хотя он один из лучших в мире, но его также можно побить. Я даже согласен на Головкина, если говорить о средневесах. Кто знает? Теперь, когда я дрался в трех дивизионах, я потенциально могу выиграть титул в полусреднем, первом среднем и среднем весах», — сказал Хорн в беседе со Sky News.