«Я дрался в трех дивизионах». Экс-чемпион мира бросил вызов Головкину
Бывший чемпион мира в полусреднем весе австралиец Джефф Хорн (19−1−1, 13 КО) заявил о готовности провести бой с
Бывший чемпион мира в полусреднем весе австралиец Джефф Хорн (19−1−1, 13 КО) заявил о готовности провести бой с
Свой последний бой Хорн провел в ноябре 2018 года против бывшего двукратного чемпиона мира во втором среднем весе Энтони Мандайны. Австралиец нокаутировал соперника уже в первом раунде.
Поединок проходил в рамках договорного веса до 71 килограмма, и Хорн в послематчевом интервью заявил, что вполне может продолжить свою карьеру в первом среднем весе (до 69), если у него не будет интересных вариантов в прежней весовой категории.
«Я только что перешел от праздничного режима к тренировочному, и я позволю моему тренеру Гленну Раштону и промоутеру Дину Лонергану выяснить, какие соперники готовы, и кто из них будет доступен в период с апреля по май. Если получится, я бы хотел сразиться с большим именем. Здорово, если мы сможем заполучить “Канело” — это громкое имя в спорте и его можно победить. Хотя он один из лучших в мире, но его также можно побить. Я даже согласен на Головкина, если говорить о средневесах. Кто знает? Теперь, когда я дрался в трех дивизионах, я потенциально могу выиграть титул в полусреднем, первом среднем и среднем весах», — сказал Хорн в беседе со Sky News.
Ранее в команде Головкина, говоря о сроках его возвращения на ринг, упоминали промежуток между апрелем и маем.