Отобравшая титул у Головкина организация изменила разделение призового фонда

Ранее призовой фонд делился между чемпионом и обязательным претендентом в соотношении 75/25 вне зависимости от положения претендента в рейтинге. Теперь чемпион будет получать 65 процентов призового фонда, если претендент занимает в рейтинге первое или второе место, и 85 процентов призового фонда, если защита проводится против претендента, находящегося в рейтинге не выше третьего места.

Делаем ставки! Самое необычное из букмекерского мира

Данное соотношение не является строго фиксированным, IBF оставляет за собой право менять его в тех случаях, когда этого требует одна из сторон. Такое изменение должно быть одобрено большинством голосов участников совета директоров организации.