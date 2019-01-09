Отобравшая титул у Головкина организация изменила разделение призового фонда

Ранее призовой фонд делился между чемпионом и обязательным претендентом в соотношении 75/25 вне зависимости от положения претендента в рейтинге. Теперь чемпион будет получать 65 процентов призового фонда, если претендент занимает в рейтинге первое или второе место, и 85 процентов призового фонда, если защита проводится против претендента, находящегося в рейтинге не выше третьего места.
Данное соотношение не является строго фиксированным, IBF оставляет за собой право менять его в тех случаях, когда этого требует одна из сторон. Такое изменение должно быть одобрено большинством голосов участников совета директоров организации.
Напомним, что титул IBF в среднем весе до июня прошлого года принадлежал казахстанцу Геннадию Головкину (38−1−1, 34 КО), который был лишен его за отказ дать письменное согласие на встречу с обязательным претендентом украинцем Сергеем Деревянченко (12−1, 10 КО). В итоге в поединке за вакантный пояс Деревянченко 27 октября решением судей проиграл американца Дэниэлу Джейкобсу (35−2, 29 КО).