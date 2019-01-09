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12:49 (мск), источник: Vesti.kz

Отобравшая титул у Головкина организация изменила разделение призового фонда

Международная боксерская федерация (IBF) внесла изменения в свои правила, определяющие разделение призового фонда между чемпионом и обязательным претендентом в тех случаях, когда сторонам не удается прийти к соглашению об условиях проведения поединка и они выходят на конкурс заявок (промоутерский аукцион). Об этом сообщает AllBoxing.Ru.

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Ранее призовой фонд делился между чемпионом и обязательным претендентом в соотношении 75/25 вне зависимости от положения претендента в рейтинге. Теперь чемпион будет получать 65 процентов призового фонда, если претендент занимает в рейтинге первое или второе место, и 85 процентов призового фонда, если защита проводится против претендента, находящегося в рейтинге не выше третьего места.

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Данное соотношение не является строго фиксированным, IBF оставляет за собой право менять его в тех случаях, когда этого требует одна из сторон. Такое изменение должно быть одобрено большинством голосов участников совета директоров организации.

Напомним, что титул IBF в среднем весе до июня прошлого года принадлежал казахстанцу Геннадию Головкину (38−1−1, 34 КО), который был лишен его за отказ дать письменное согласие на встречу с обязательным претендентом украинцем Сергеем Деревянченко (12−1, 10 КО). В итоге в поединке за вакантный пояс Деревянченко 27 октября решением судей проиграл американца Дэниэлу Джейкобсу (35−2, 29 КО).

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