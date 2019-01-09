Промоутер экс-соперника Каната Ислама оценил перспективы Садриддина Ахмедова после получения титульного боя

«Ахмедов — один из самых ярких проспектов в настоящее время. Многие высоко оценивают его потенциал. На мой взгляд, у парня есть определенные задатки, но ему нужно много работать. Спустя шесть боев выйти на титульный поединок за молодежный пояс WBC — это прекрасная возможность. После победы и завоевания первого пояса дела пойдут лучше. У моего подопечного Брэндона Кука таких подарков не было. Первый серьезный пояс мы выиграли через четыре года. Став молодежным чемпионом WBC, Ахмедов заявит о себе. Однако это не поднимет его прямиком в элиту бокса. Впереди ему предстоит огромный объем работы», — отметил Бакстон.