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14:54 (мск), источник: Vesti.kz

Промоутер экс-соперника Каната Ислама оценил перспективы Садриддина Ахмедова после получения титульного боя

Победа в титульном бою за «молодежный» пояс WBC в первом среднем весе позволит казахстанцу Садриддину Ахмедову (6−0, 6 КО) заявить о себе. Такое мнение в интервью корреспонденту Vesti.kz высказал промоутер канадского боксера Брэндона Кука (19−2, 12 КО) Тайлер Бакстон.

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«Ахмедов — один из самых ярких проспектов в настоящее время. Многие высоко оценивают его потенциал. На мой взгляд, у парня есть определенные задатки, но ему нужно много работать. Спустя шесть боев выйти на титульный поединок за молодежный пояс WBC — это прекрасная возможность. После победы и завоевания первого пояса дела пойдут лучше. У моего подопечного Брэндона Кука таких подарков не было. Первый серьезный пояс мы выиграли через четыре года. Став молодежным чемпионом WBC, Ахмедов заявит о себе. Однако это не поднимет его прямиком в элиту бокса. Впереди ему предстоит огромный объем работы», — отметил Бакстон.

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Напомним, что в сентябре 2017 года Кук досрочно проиграл в поединке с казахстанским боксером Канатом Исламом (25−0, 20 КО). Победа стала последней для Ислама, который уже больше года не выходил на ринг. Сам канадец позднее получил титульный бой в андеркарте вечера бокса, главным событием которого стал поединок казахстанца Геннадия Головкина (38−1−1, 34 КО) и мексиканца Сауля «Канело» Альвареса (51−1−2, 35 КО).

Вечер бокса с участием казахстанского проспекта состоится 26 января в канадском Монреале. Бой Ахмедова против мексиканца Абрахама Хуареса за титул «молодежного» чемпиона по версии WBC в полусреднем весе станет его со-главным событием.

Бакытжан Нурпеисов  .

Промоутер экс-соперника Каната Ислама оценил перспективы Садриддина Ахмедова после получения титульного боя
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