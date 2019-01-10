«Встал после удара GGG». Обладателю «пояса Головкина» предрекли победу над Альваресом
Их бой может состояться в мае.
Их бой может состояться в мае.
«Я думаю, что Дэнни Джейкобс побьет “Канело”. Он крупный и сильный парень, который умеет драться, и его стиль не подходит “Канело”. Это не Рокки Филдинг. Джейкобс обладает убойным джебом, достаточно хорошо бьет правой, может наносить мощные удары. Этот бой просто необходим. Они оба сотрудничают с Эдди Хирном, так что давайте это устроим. Дэнни уже дрался с Головкиным и доставил тому неприятностей. Я не думаю, что “Канело” более сильный панчер, чем Геннадий. К тому же GGG уронил его, но Дэнни встал», — сказал Манчини в интервью FightHub TV.
Джейкобс встречался с Головкиным в марте 2017 года. Тогда американец проиграл единогласным решением, но стал первым боксером, который выдержал 12 раундов против GGG. В четвертом отрезке казахстанец отправил соперника в нокдаун.
В октябре прошлого года Джейкобс победил украинца Сергея Деревянченко (12−1, 10 КО) и завоевал вакантный титул IBF, который летом организация отобрала у Головкина.
Сам казахстанец в сентябре в
На ринг Джейкобс планируется вернуться в мае, и уже бросил вызов Альваресу. Последний свой следующий бой проведет 4 мая и уже забронировал для этого