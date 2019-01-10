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08:54 (мск), источник: Vesti.kz

«Встал после удара GGG». Обладателю «пояса Головкина» предрекли победу над Альваресом

Их бой может состояться в мае.

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Экс-чемпион мира в легком весе, ныне телекомментатор и эксперт Рэй Манчини поделился мнением относительно победителя в потенциальном поединке между чемпионом мира по версиям WBC, WBA (Super) в среднем весе мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом (51−1−2, 35 КО) и обладателем пояса IBF в этой же категории американцем Дэниэлом Джейкобсом (35−2, 29 КО).

«Я думаю, что Дэнни Джейкобс побьет “Канело”. Он крупный и сильный парень, который умеет драться, и его стиль не подходит “Канело”. Это не Рокки Филдинг. Джейкобс обладает убойным джебом, достаточно хорошо бьет правой, может наносить мощные удары. Этот бой просто необходим. Они оба сотрудничают с Эдди Хирном, так что давайте это устроим. Дэнни уже дрался с Головкиным и доставил тому неприятностей. Я не думаю, что “Канело” более сильный панчер, чем Геннадий. К тому же GGG уронил его, но Дэнни встал», — сказал Манчини в интервью FightHub TV.

Джейкобс встречался с Головкиным в марте 2017 года. Тогда американец проиграл единогласным решением, но стал первым боксером, который выдержал 12 раундов против GGG. В четвертом отрезке казахстанец отправил соперника в нокдаун.

В октябре прошлого года Джейкобс победил украинца Сергея Деревянченко (12−1, 10 КО) и завоевал вакантный титул IBF, который летом организация отобрала у Головкина.

Сам казахстанец в сентябре в матче-реванше проиграл Альваресу. Тем самым Головкин потерпел первое поражение в карьере и лишился титулов WBC, WBA (Super) и IBO в среднем весе.

На ринг Джейкобс планируется вернуться в мае, и уже бросил вызов Альваресу. Последний свой следующий бой проведет 4 мая и уже забронировал для этого T-Mobile Arena, где дважды бился с Головкиным.

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