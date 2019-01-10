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17:02 (мск), источник: Lenta.Ru

Макгрегор вознамерился вернуться в бокс

Ирландский боец смешанного стиля (ММА) Конор Макгрегор намерен вернуться в бокс.

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Источник: Reuters

По информации источника, Макгрегор ведет переговоры о поединке с бывшим чемпионом мира по боксу американцем Поли Малиньяджи. Другие источники уточняют, что обсуждение находится в предварительной стадии.

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Макгрегор дебютировал в боксе в августе 2017 года поединком против непобежденного американца Флойда Мэйуэзера-младшего. Бой завершился победой Мэйуэзера техническим нокаутом в десятом раунде.

Малиньяджи помогал ирландцу готовиться к боксерскому дебюту, но в какой-то момент между ними произошел конфликт, и итальянец покинул тренировочный лагерь Макгрегора. Причиной разногласий послужила публикация фотографий находящегося в нокдауне Малиньяджи. Американец уверял, что упал в результате толчка, Макгрегор заявлял об обратном.

Макгрегор выступает в Абсолютном бойцовском чемпионате. В последнем поединке по правилам ММА в октябре 2018-го он проиграл россиянину Хабибу Нурмагомедову болевым приемом в четвертом раунде. Всего на счету ирландца 21 победа при 4 поражениях в ММА. В прошлом он владел титулами чемпиона UFC в полулегком и легком весе.

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