Мэнни Пакьяо заявил, что готов провести реванш с Флойдом Мэйуэзером

Источник: AFP 2019

«Если Флойд вернется в бокс, то реваншу быть. Если он захочет провести повторный поединок, то он его получит. Однако сейчас я сосредоточен на поединке с Эдриеном Бронером (19 января, поединок станет 70-м в карьере филиппинца — прим. ТАСС) и о том, что будет дальше, не думаю», — сказал Пакьяо.

Первый бой между Пакьяо и Мэйуэзером состоялся 2 мая 2015 года в Лас-Вегасе, СМИ анонсировали его как «Бой века». Американец победил единогласным решением судей и стал обладателем поясов по версиям Всемирного боксерского совета (WBC), Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Всемирной боксерской организации (WBO). За бой Мэйуэзер заработал рекордный гонорар в истории бокса — $210 млн, Пакьяо получил около $120 млн.

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Ранее сообщалось, что реванш может пройти в декабре 2018 года, Мэйуэзер писал об этом в своем Instagram. В последний раз американец выходил на ринг 26 августа 2017 года, когда победил техническим нокаутом в 10-м раунде ирландца Конора Макгрегора. После этого боя Мэйуэзер принял решение завершить карьеру. Осенью 2018 года американец договорился о выставочном бое с 20-летним японским кикбоксером Тэнсином Насукавой, поединок прошел 31 декабря по правилам бокса, 41-летний Мэйуэзер победил техническим нокаутом в первом раунде.

За карьеру Мэйуэзер провел 50 поединков, в которых одержал 50 побед (27 — нокаутом), он удерживал титул чемпиона мира по четырем престижным версиям в шести весовых категориях, также он является бронзовым призером Олимпийских игр 1996 года. Пакьяо становился чемпионом мира в восьми весовых категориях — от наилегчайшей (до 50,84 кг) до первой средней (до 69,91 кг). 40-летний филиппинец считается одним из сильнейших боксеров независимо от весовой категории, за карьеру он провел 69 поединков, победив в 60 из них (39 — нокаутом) и потерпев семь поражений, еще два боя завершились вничью.