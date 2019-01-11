Непобежденные казахстанские боксеры прошли взвешивание перед боями в США
Непобежденные казахстанские боксеры Мадияр Ашкеев (10−0, 6 КО) и Мейирим Нурсултанов (9−0, 7 КО) прошли взвешивание перед боями в
Непобежденные казахстанские боксеры Мадияр Ашкеев (10−0, 6 КО) и Мейирим Нурсултанов (9−0, 7 КО) прошли взвешивание перед боями в
Соперником Ашкеева по 10-раундовому поединку будет пуэрториканец Луис Эрнандес (16−6, 9 КО). Перед боем оба боксера до последнего грамма вписались в лимит первого среднего веса, который составляет 154 фунтов (69,85 килограмма).
Восьмираундовой поединок против мексиканца Рамона Агинаги (13−1, 9 КО) предстоит Нурсултанову. Казахстанец перед боем показал на весах 161,8 фунтов, а его соперник — 167,6. Разница оказалась значительной — 73,391 против 76,022 килограмма. Лимит средней категории составляет 160 фунтов (72,574 килограмма), но в нетитульных боях допускается перевес.
В рамках вечера бокса в
Напомним, интересы Ашкеева и Нурсултанова представляет американская промоутерская компания Main Events и менеджер Эгис Климас, с которыми сотрудничает