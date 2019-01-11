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09:35 (мск), источник: Vesti.kz

Непобежденные казахстанские боксеры прошли взвешивание перед боями в США

Непобежденные казахстанские боксеры Мадияр Ашкеев (10−0, 6 КО) и Мейирим Нурсултанов (9−0, 7 КО) прошли взвешивание перед боями в Санта-Инесе (штат Калифорния, США), передает корреспондент Vesti.kz.

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Соперником Ашкеева по 10-раундовому поединку будет пуэрториканец Луис Эрнандес (16−6, 9 КО). Перед боем оба боксера до последнего грамма вписались в лимит первого среднего веса, который составляет 154 фунтов (69,85 килограмма).

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Восьмираундовой поединок против мексиканца Рамона Агинаги (13−1, 9 КО) предстоит Нурсултанову. Казахстанец перед боем показал на весах 161,8 фунтов, а его соперник — 167,6. Разница оказалась значительной — 73,391 против 76,022 килограмма. Лимит средней категории составляет 160 фунтов (72,574 килограмма), но в нетитульных боях допускается перевес.

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В рамках вечера бокса в Санта-Инесе пройдут пять боев. Главным событием шоу заявлен поединок Ашкеева. По времени Астаны вечер бокса стартует в ночь с 11 на 12 января.

Напомним, интересы Ашкеева и Нурсултанова представляет американская промоутерская компания Main Events и менеджер Эгис Климас, с которыми сотрудничает экс-чемпион мира из России Сергей Ковалев (32−3−1, 28 КО).

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