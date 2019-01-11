У сборной Казахстана по боксу появился новый капитан

Тяжеловес был выбран на голосовании во время учебно-тренировочного сбора, который в эти дни проходит на базе AIBA.

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«Это огромная ответственность для меня. Я считаю, что должен стать примером для многих боксеров, спортсменов. С нового года к команде присоединились молодые боксеры. Наш главный тренер тоже сменился. Будем идти вперед вместе, будем работать и защищать честь Казахстана», — сказал Конкабаев.

Данный УТС стал для боксеров сборной Казахстана первым под руководством нового тренера Галымбека Кенжебаева. Этот пост он занял в декабре, сменив Мырзагали Айтжанова.