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10:29 (мск), источник: Vesti.kz

У сборной Казахстана по боксу появился новый капитан

Серебряный призер чемпионата мира-2017 Камшыбек Конкабаев выбран капитаном сборной Казахстана по боксу, сообщает Olympic.kz.

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Тяжеловес был выбран на голосовании во время учебно-тренировочного сбора, который в эти дни проходит на базе AIBA.

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«Это огромная ответственность для меня. Я считаю, что должен стать примером для многих боксеров, спортсменов. С нового года к команде присоединились молодые боксеры. Наш главный тренер тоже сменился. Будем идти вперед вместе, будем работать и защищать честь Казахстана», — сказал Конкабаев.

Данный УТС стал для боксеров сборной Казахстана первым под руководством нового тренера Галымбека Кенжебаева. Этот пост он занял в декабре, сменив Мырзагали Айтжанова.

Ранее капитаном сборной был двукратный серебряный призер Олимпийсикх игр Адильбек Ниязымбетов, который в ноябре 2018 года завершил карьеру.

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