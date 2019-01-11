У сборной Казахстана по боксу появился новый капитан
Серебряный призер чемпионата мира-2017 Камшыбек Конкабаев выбран капитаном сборной Казахстана по боксу, сообщает Olympic.kz.
Серебряный призер чемпионата мира-2017 Камшыбек Конкабаев выбран капитаном сборной Казахстана по боксу, сообщает Olympic.kz.
Тяжеловес был выбран на голосовании во время
«Это огромная ответственность для меня. Я считаю, что должен стать примером для многих боксеров, спортсменов. С нового года к команде присоединились молодые боксеры. Наш главный тренер тоже сменился. Будем идти вперед вместе, будем работать и защищать честь Казахстана», — сказал Конкабаев.
Данный УТС стал для боксеров сборной Казахстана первым под руководством нового тренера Галымбека Кенжебаева. Этот пост он занял в декабре, сменив Мырзагали Айтжанова.
Ранее капитаном сборной был двукратный серебряный призер Олимпийсикх игр Адильбек Ниязымбетов, который в ноябре 2018 года завершил карьеру.