Казахстанские нокаутеры Джукембаев и Хусаинов могут подписать контракт с менеджером Ломаченко

Обе стороны выразили интерес к сотрудничеству. Не исключено, что соглашение будет подписано в ближайшее время.

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Ранее Хусаинов расторг контракт с канадской компанией Eye of the Tiger Management. Казахстанец заявлял, что хочет выступать в США.

В декабре стало известно, что у Джукембаева возникли разногласия с президентом Eye of the Tiger Management Камилем Эстефаном. Проумоутер заявил, что казахстанец перестал быть частью их семьи, но стороны продолжат выполнять условия контракта.

Все свои бои Джукембаев провел в Канаде, а Хусаинов дебютировал в Китае, но затем восемь раз выступал в Канаде.

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Их менеджером является Анна Рева, которая родом из Казахстана, но живет в Канаде — пока стороны не объявляли о разрыве контракта.

Среди клиентов Климаса — такие известные боксеры, как украинец Василий Ломаченко (12−1, 9 КО) и россиянин Сергей Ковалев (32−3−1, 28 КО).