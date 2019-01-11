Текущие события
Хоккей. КХЛ
15:30
Сибирь
Северсталь
Хоккей. КХЛ
17:00
Металлург Мг
Динамо Мн
Хоккей. КХЛ
17:00
Салават Юлаев
Сочи
Хоккей. КХЛ
19:00
Торпедо НН
Автомобилист
Хоккей. КХЛ
19:30
Ак Барс
ХК Динамо
Хоккей. КХЛ
19:30
ЦСКА
Трактор
Хоккей. КХЛ
20:30
Слован
Витязь
Футбол. Зарубежный
21:00
Кан
Лилль
Хоккей. НХЛ
06:30
Лос-Анджелес Кингз1
Оттава Сенаторз4
Футбол. Зарубежный
22:45
Лион
Реймс
Хоккей. НХЛ
06:00
Ванкувер КэнаксОТ3
Аризона Койотс4
Хоккей. НХЛ
06:00
Вегас Голден Найтс2
Сан-Хосе Шаркс3
Футбол. Зарубежный
23:00
Райо Вальекано
Сельта
Хоккей. НХЛ
05:00
Эдмонтон ОйлерзБ4
Флорида Пантерз3
Хоккей. НХЛ
04:00
Сент-Луис Блюз4
Монреаль Канадиенс1
Хоккей. НХЛ
04:00
Миннесота Уайлд3
Виннипег Джетс2
Хоккей. НХЛ
03:30
Тампа-Бэй Лайтнинг3
Каролина Харрикейнз1
Хоккей. НХЛ
03:00
Бостон Брюинз2
Вашингтон Кэпиталз4
Хоккей. НХЛ
03:00
Нью-Джерси Дэвилз2
Торонто Мэйпл Ливз4
Хоккей. НХЛ
03:00
Нью-Йорк Рейнджерс3
Нью-Йорк Айлендерс4
Хоккей. НХЛ
03:00
Филадельфия Флайерз2
Даллас Старз1
Хоккей. НХЛ
03:00
Коламбус Блю ДжэкетсОТ4
Нэшвилл Предаторз3
Все события
Фоторепортажи
14Человек-чемпион. Массимо Каррера, по которому тоскуют болельщики «Спартака»
10Россия проиграла США в ½ финала МЧМ
13:14 (мск), источник: Vesti.kz

Казахстанские нокаутеры Джукембаев и Хусаинов могут подписать контракт с менеджером Ломаченко

Казахстанские боксеры Батыр Джукембаев (14−0, 12 КО) и Абылайхан Хусаинов (9−0, 6 КО) могут заключить контракт с литовско-американским менеджером Эгисом Климасом, передает корреспондент Vesti.kz.

Наверх

Обе стороны выразили интерес к сотрудничеству. Не исключено, что соглашение будет подписано в ближайшее время.

Делаем ставки!
Самое необычное из букмекерского мира

Ранее Хусаинов расторг контракт с канадской компанией Eye of the Tiger Management. Казахстанец заявлял, что хочет выступать в США.

В декабре стало известно, что у Джукембаева возникли разногласия с президентом Eye of the Tiger Management Камилем Эстефаном. Проумоутер заявил, что казахстанец перестал быть частью их семьи, но стороны продолжат выполнять условия контракта.

Все свои бои Джукембаев провел в Канаде, а Хусаинов дебютировал в Китае, но затем восемь раз выступал в Канаде.

Главные события 2018 года
Все самое важное из мира спорта в уходящем году

Их менеджером является Анна Рева, которая родом из Казахстана, но живет в Канаде — пока стороны не объявляли о разрыве контракта.

Среди клиентов Климаса — такие известные боксеры, как украинец Василий Ломаченко (12−1, 9 КО) и россиянин Сергей Ковалев (32−3−1, 28 КО).

В последние годы менеджер активно подписывает казахстанцев — сейчас с ним сотрудничают Жанибек Алимханулы (4−0, 1 КО), Мадияр Ашкеев (10−0, 6 КО), Канат Ислам (25−0, 20 КО), Мейирим Нурсултанов (9−0, 7 КО), Сагадат Рахманкулов (3−1, 1 КО) и Асхат Уалиханов (4−1, 2 КО).

Команда экс-игрока "Кайрата" открыла счет на 94-й минуте и упустила победу в компенсированное время
Овечкин вышел на 50-е место по количеству очков в истории НХЛ
«Двоих заменят»: последний шанс Медведевой попасть на ЧМ
Источник: «Челси» предложил 30 миллионов «Зениту» за игрока
В ФК ЦСКА вернулся тренер
«Реал» хочет купить конкурента Роналду среди бомбардиров Серии A
СМИ: Судьба отстраненного Бобровского решится в пятницу
УЕФА оштрафовал «Спартак» на €5 тыс. по итогам матча в ЛЕ
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь