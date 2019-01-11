Казахстанские нокаутеры Джукембаев и Хусаинов могут подписать контракт с менеджером Ломаченко
Казахстанские боксеры Батыр Джукембаев (14−0, 12 КО) и Абылайхан Хусаинов (9−0, 6 КО) могут заключить контракт с
Казахстанские боксеры Батыр Джукембаев (14−0, 12 КО) и Абылайхан Хусаинов (9−0, 6 КО) могут заключить контракт с
Обе стороны выразили интерес к сотрудничеству. Не исключено, что соглашение будет подписано в ближайшее время.
Ранее Хусаинов расторг контракт с канадской компанией Eye of the Tiger Management. Казахстанец заявлял, что хочет выступать в США.
В декабре стало известно, что у Джукембаева возникли разногласия с президентом Eye of the Tiger Management Камилем Эстефаном. Проумоутер заявил, что казахстанец перестал быть частью их семьи, но стороны продолжат выполнять условия контракта.
Все свои бои Джукембаев провел в Канаде, а Хусаинов дебютировал в Китае, но затем восемь раз выступал в Канаде.
Их менеджером является Анна Рева, которая родом из Казахстана, но живет в Канаде — пока стороны не объявляли о разрыве контракта.
Среди клиентов Климаса — такие известные боксеры, как украинец Василий Ломаченко (12−1, 9 КО) и россиянин Сергей Ковалев (32−3−1, 28 КО).
В последние годы менеджер активно подписывает казахстанцев — сейчас с ним сотрудничают Жанибек Алимханулы (4−0, 1 КО), Мадияр Ашкеев (10−0, 6 КО), Канат Ислам (25−0, 20 КО), Мейирим Нурсултанов (9−0, 7 КО), Сагадат Рахманкулов (3−1, 1 КО) и Асхат Уалиханов (4−1, 2 КО).