Текущие события
Хоккей. КХЛ
1-й период
Сибирь1
Северсталь2
Футбол. Сборные
перерыв
Финляндия0
Эстония1
Хоккей. КХЛ
17:00
Металлург Мг
Динамо Мн
Хоккей. КХЛ
17:00
Салават Юлаев
Сочи
Хоккей. КХЛ
19:00
Торпедо НН
Автомобилист
Хоккей. КХЛ
19:30
Ак Барс
ХК Динамо
Хоккей. КХЛ
19:30
ЦСКА
Трактор
Футбол. Сборные
19:45
Швеция
Исландия
Хоккей. КХЛ
20:30
Слован
Витязь
Футбол. Зарубежный
21:00
Кан
Лилль
Футбол. Зарубежный
22:45
Лион
Реймс
Футбол. Зарубежный
23:00
Райо Вальекано
Сельта
Хоккей. НХЛ
06:30
Лос-Анджелес Кингз1
Оттава Сенаторз4
Хоккей. НХЛ
06:00
Ванкувер КэнаксОТ3
Аризона Койотс4
Хоккей. НХЛ
06:00
Вегас Голден Найтс2
Сан-Хосе Шаркс3
Хоккей. НХЛ
05:00
Эдмонтон ОйлерзБ4
Флорида Пантерз3
Хоккей. НХЛ
12.01
Каролина Харрикейнз
Баффало Сэйбрз
Хоккей. НХЛ
12.01
Виннипег Джетс
Детройт Ред Уингз
Хоккей. НХЛ
04:00
Сент-Луис Блюз4
Монреаль Канадиенс1
Хоккей. НХЛ
04:00
Миннесота Уайлд3
Виннипег Джетс2
Хоккей. НХЛ
03:30
Тампа-Бэй Лайтнинг3
Каролина Харрикейнз1
Хоккей. НХЛ
03:00
Бостон Брюинз2
Вашингтон Кэпиталз4
Хоккей. НХЛ
03:00
Нью-Джерси Дэвилз2
Торонто Мэйпл Ливз4
Хоккей. НХЛ
03:00
Нью-Йорк Рейнджерс3
Нью-Йорк Айлендерс4
Хоккей. НХЛ
03:00
Филадельфия Флайерз2
Даллас Старз1
Хоккей. НХЛ
03:00
Коламбус Блю ДжэкетсОТ4
Нэшвилл Предаторз3
Все события
Фоторепортажи
24Крылья Карреры, сэйв Акинфеева и внимание к Месси
20Лучшие спортивные фото 2018 года
15:00 (мск), источник: Vesti.kz

Эксперт назвал самых перспективных профи-боксеров из Казахстана и их главное преимущество

Шеф-редактор интернет-журнала о боксе и ММА vRINGe.com Антон Горюнов назвал перспективных казахстанских боксеров, способных проявить себя в нынешнем году. В беседе с корреспондентом Vesti.kz он также выразил надежду на восстановление карьеры Каната Ислама.

Наверх

«Учитывая, что в подавляющем большинстве боксеры из Казахстана переходят в профи уже после того, как пройдут закалку сильнейшим национальным отбором на любительском уровне, ждать «выстрела» в теории можно практически от любого.

Делаем ставки!
Самое необычное из букмекерского мира

Но практика будет во многом зависеть от доброй воли и успешных действий менеджеров/промоутеров. А здесь предсказать что-либо наверняка практически невозможно. Определенно повысится уровень оппозиции у Данияра Елеусинова — Эдди Хирн имеет для этого весь необходимый инструментарий. Хороший ход, выступая в Канаде, набрал Батыр Джукембаев. Внушают оптимизм перспективы Мадияра Ашкеева и Жанибека Алимханулы. А еще очень хочется верить, что не сказал последнего слова и еще вернется в дело Канат Ислам", — сообщил Горюнов.

Эксперт назвал самых перспективных профи-боксеров из Казахстана и их главное преимущество
В ФК ЦСКА вернулся тренер
Тренер Нурмагомедова: Бой с Макгрегором должен состояться
Источник: «Челси» предложил 30 миллионов «Зениту» за игрока
Панарину сделали новое заманчивое предложение ради «Коламбуса»
Экс-первый теннисист мира решил завершить карьеру и заплакал
Россиянка может стать первой ракеткой мира после Australian Open
Решение о признании Зубкова чемпионом ОИ-2014 вступило в силу
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь