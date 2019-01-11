Эксперт назвал самых перспективных профи-боксеров из Казахстана и их главное преимущество

«Учитывая, что в подавляющем большинстве боксеры из Казахстана переходят в профи уже после того, как пройдут закалку сильнейшим национальным отбором на любительском уровне, ждать «выстрела» в теории можно практически от любого.

Но практика будет во многом зависеть от доброй воли и успешных действий менеджеров/промоутеров. А здесь предсказать что-либо наверняка практически невозможно. Определенно повысится уровень оппозиции у Данияра Елеусинова — Эдди Хирн имеет для этого весь необходимый инструментарий. Хороший ход, выступая в Канаде, набрал Батыр Джукембаев. Внушают оптимизм перспективы Мадияра Ашкеева и Жанибека Алимханулы. А еще очень хочется верить, что не сказал последнего слова и еще вернется в дело Канат Ислам", — сообщил Горюнов.