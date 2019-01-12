Непобежденный казахстанский боксер победил нокаутом во втором раунде в США

На этот раз он провел восьмираундовой поединок против мексиканца Рамона Агинаги, которого отправил в нокаут во втором раунде.

В рамках вечера бокса в Санта-Инесе пройдут пять боев. Главным событием шоу заявлен поединок казахстанца Мадияра Ашкеева против пуэрториканца Луиса Эрнандеса.