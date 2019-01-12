Непобежденный казахстанский боксер победил нокаутом во втором раунде в США
Непобежденный казахстанский боксер Мейирим Нурсултанов провел очередной бой в
Непобежденный казахстанский боксер Мейирим Нурсултанов провел очередной бой в
На этот раз он провел восьмираундовой поединок против мексиканца Рамона Агинаги, которого отправил в нокаут во втором раунде.
В рамках вечера бокса в
Напомним, интересы Ашкеева и Нурсултанова представляет американская промоутерская компания Main Events и менеджер Эгис Климас, с которыми сотрудничает