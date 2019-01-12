Казахстанец победил в главном событии вечера бокса в США
В главном событии боксерского шоу в
В главном событии боксерского шоу в
Бой продлился все отведенные десять раундов, по итогам которых единогласным судейским решением победил Ашкеев. Таким образом, казахстанец отпраздновал 11 викторию на
Ранее в рамках данного вечера другой казахстанский боксер Мейирим Нурсултанов нокаутировал мексиканца Рамона Агинаги.
Напомним, интересы Ашкеева и Нурсултанова представляет американская промоутерская компания Main Events и менеджер Эгис Климас, с которыми сотрудничает