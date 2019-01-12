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08:13 (мск), источник: Vesti.kz

Казахстанец победил в главном событии вечера бокса в США

В главном событии боксерского шоу в Санта-Инесе (штат Калифорния, США) казахстанец Мадияр Ашкеев (10−0, 6 КО) встречался с пуэрториканцем Луисом Эрнандесом.

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Бой продлился все отведенные десять раундов, по итогам которых единогласным судейским решением победил Ашкеев. Таким образом, казахстанец отпраздновал 11 викторию на профи-ринге, шесть из них получились досрочные.

Ранее в рамках данного вечера другой казахстанский боксер Мейирим Нурсултанов нокаутировал мексиканца Рамона Агинаги.

Напомним, интересы Ашкеева и Нурсултанова представляет американская промоутерская компания Main Events и менеджер Эгис Климас, с которыми сотрудничает экс-чемпион мира из России Сергей Ковалев (32−3−1, 28 КО).

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