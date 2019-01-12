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09:57 (мск), источник: Vesti.kz

Алимханулы анонсировал свой пятый бой на профи-ринге против «наемного убийцы» из США

Казахстанский боксер Жанибек Алимханулы (4−0, 1 КО) на своей странице в Instagram анонсировал свой пятый бой на профи-ринге. Его соперником станет американец Стивен Мартинес (18−4, 13 КО) по прозвищу The Hitman (наемный убийца), сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Поединок, рассчитанный на восемь раундов, состоится 2 февраля во Фриско (штат Техас, США).

Для Алимханулы предстоящий бой станет третьим в США, где он дебютировал 28 сентября, когда единогласным решением победил колумбийца Карлоса Галвана (16−8−1, 15 КО). В ноябре Алимханулы встречался с американцем Воном Александером и выиграл раздельным решением судей.

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