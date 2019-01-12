Алимханулы анонсировал свой пятый бой на профи-ринге против «наемного убийцы» из США
Казахстанский боксер Жанибек Алимханулы (4−0, 1 КО) на своей странице в Instagram анонсировал свой пятый бой на
Казахстанский боксер Жанибек Алимханулы (4−0, 1 КО) на своей странице в Instagram анонсировал свой пятый бой на
Поединок, рассчитанный на восемь раундов, состоится 2 февраля во Фриско (штат Техас, США).
Для Алимханулы предстоящий бой станет третьим в США, где он дебютировал 28 сентября, когда единогласным решением победил колумбийца Карлоса Галвана (16−8−1, 15 КО). В ноябре Алимханулы встречался с американцем Воном Александером и выиграл раздельным решением судей.