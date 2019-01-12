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18:32 (мск), источник: Vesti.kz

«Денежный бой c “Канело” или возвращение поясов». Головкину нашли два беспроигрышных варианта продолжения карьеры

Главный редактор авторитетного журнала о боксе The Ring Дуглас Фишер в своей статье поделился мнением о том, какой путь следует выбрать экс-чемпиону мира в среднем весе казахстанцу Геннадию Головкину (38−1−1, 34 КО) для продолжения карьеры.

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Источник: Reuters

Сейчас Головкин является свободным агентом. С 2012 года он выступал на телеканале HBO, который с 2019 года решил уйти из бокса.

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Последним поединком по контракту с HBO для GGG стал матч-реванш с мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом (50−1−2, 34 КО), в котором казахстанец уступил решением большинства судей, потерпев первое поражение в карьере и потеряв титулы WBC, WBA (Super) и IBO в среднем весе.

В настоящее время у Головкина есть три предложения о сотрудничестве. Так, на казахстанца претендуют телеканал ESPN, стриминговый сервис DAZN, с которым подписал контракт Альварес на рекордные 365 миллионов долларов, и проект Premier Boxing Champions (Fox/Showtime).

«Если цель Головкина — это большой денежный поединок с “Канело”, или просто возвращение титулов чемпиона мира в среднем весе, то для него имеет смысл подписать сделку с DAZN. Если он не так заинтересован в поясах в среднем весе, и просто хочет оставаться активным в боях против серьезных соперников, за хорошие деньги и с максимальным освещением, он может выбрать ESPN или PBC, где сможет драться на Fox (хотя он может заполучить PPV и на Fox и на Showtime). GGG — это самый желанный свободный агент в боксе прямо сейчас, так что чтобы он не выбрал, принесет хорошую отдачу», — написал Фишер в своей рубрике на сайте RingTV.

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Возвращение Головкина намечено на весну 2019 года. Ожидается, что соперник будет зависть от выбора нового телепартнера.

Между тем, промоутер Оскар Де Ла Хойя из Golden Boy Promotions, ведущий дела Альвареса, заявил о том, что они начали переговоры с Головкиным о третьем бое. Команда мексиканца уже забронировала для следующего боя T-Mobile Arena в Лас-Вегасе (штат Невада, США), где состоялись два боя с казахстанцем (в сентябре 2017 года их первый поединок завершился ничьей).

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