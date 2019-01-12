«Денежный бой c “Канело” или возвращение поясов». Головкину нашли два беспроигрышных варианта продолжения карьеры

Источник: Reuters

Сейчас Головкин является свободным агентом. С 2012 года он выступал на телеканале HBO, который с 2019 года решил уйти из бокса.

Делаем ставки! Самое необычное из букмекерского мира

Последним поединком по контракту с HBO для GGG стал матч-реванш с мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом (50−1−2, 34 КО), в котором казахстанец уступил решением большинства судей, потерпев первое поражение в карьере и потеряв титулы WBC, WBA (Super) и IBO в среднем весе.

В настоящее время у Головкина есть три предложения о сотрудничестве. Так, на казахстанца претендуют телеканал ESPN, стриминговый сервис DAZN, с которым подписал контракт Альварес на рекордные 365 миллионов долларов, и проект Premier Boxing Champions (Fox/Showtime).

«Если цель Головкина — это большой денежный поединок с “Канело”, или просто возвращение титулов чемпиона мира в среднем весе, то для него имеет смысл подписать сделку с DAZN. Если он не так заинтересован в поясах в среднем весе, и просто хочет оставаться активным в боях против серьезных соперников, за хорошие деньги и с максимальным освещением, он может выбрать ESPN или PBC, где сможет драться на Fox (хотя он может заполучить PPV и на Fox и на Showtime). GGG — это самый желанный свободный агент в боксе прямо сейчас, так что чтобы он не выбрал, принесет хорошую отдачу», — написал Фишер в своей рубрике на сайте RingTV.

Главные события 2018 года Все самое важное из мира спорта в уходящем году

Возвращение Головкина намечено на весну 2019 года. Ожидается, что соперник будет зависть от выбора нового телепартнера.