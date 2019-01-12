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21:01 (мск), источник: Vesti.kz

Видео нокаута, или как казахстанец Нурсултанов победил мексиканца в США

Казахстанский боксер Мейирим Нурсултанов (10−0, 8 КО) одержал десятую победу в профи, передает корреспондент Vesti.kz.

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В рамках вечера бокса в Санта-Инесе (штат Калифорния, США) средневес Нурсултанов встречался с 26-летним мексиканцем Рамоном Агинаги (13−2, 26 КО).

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Бой был рассчитан на восемь раундов, но завершился во втором победой казахстанца нокаутом.

25-летний Нурсултанов дебютировал в профи в ноябре 2016 года в Лас-Вегасе.

Из десяти боев девять он провел в США, а еще один раз выступал в Казахстане.

Видео нокаута в бою Нурсултанов — Агинаги:

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Напомним, в главном событии вечера бокса в Санта-Инесе казахстанец Мадияр Ашкеев (11−0, 6 КО) единогласным решением судей победил пуэрториканца Луиса Эрнандеса (16−7, 9 КО).

Интересы Ашкеева и Нурсултанова представляет американская промоутерская компания Main Events и менеджер Эгис Климас, с которыми сотрудничает экс-чемпион мира из России Сергей Ковалев (32−3−1, 28 КО).

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