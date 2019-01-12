Видео нокаута, или как казахстанец Нурсултанов победил мексиканца в США
Казахстанский боксер Мейирим Нурсултанов (10−0, 8 КО) одержал десятую победу в профи, передает корреспондент Vesti.kz.
Казахстанский боксер Мейирим Нурсултанов (10−0, 8 КО) одержал десятую победу в профи, передает корреспондент Vesti.kz.
В рамках вечера бокса в
Бой был рассчитан на восемь раундов, но завершился во втором победой казахстанца нокаутом.
25-летний Нурсултанов дебютировал в профи в ноябре 2016 года в
Из десяти боев девять он провел в США, а еще один раз выступал в Казахстане.
Видео нокаута в бою Нурсултанов — Агинаги:
Напомним, в главном событии вечера бокса в
Интересы Ашкеева и Нурсултанова представляет американская промоутерская компания Main Events и менеджер Эгис Климас, с которыми сотрудничает