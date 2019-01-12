10 миллионов для «разогрева». Стали известны детали предложения Головкину от нового телепартнера

Источник: РИА "Новости"

Головкин оказался свободным агентом после того, телеканал HBO, на котором он выступал с 2012 года, решил уйти из бокса. Последним поединком по контракту с HBO для казахстанца стал матч-реванш с мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом (51−1−2, 34 КО), в котором GGG уступил решением большинства судей, потерпев первое поражение в карьере и потеряв титулы WBC, WBA (Super) и IBO в среднем весе.

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Сообщалось, что у Головкина есть три предложения о сотрудничестве. Так, на казахстанца претендуют телеканал ESPN, стриминговый сервис DAZN, с которым подписал контракт Альварес на рекордные 365 миллионов долларов, и проект Premier Boxing Champions (Fox/Showtime) от именитого промоутера Эла Хэймона.

По информации Александера, который ссылается на своего коллегу Кита Айдека из BoxingScene.com, Головкин получил выгодное предложение от Хэймона.