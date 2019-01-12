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22:22 (мск), источник: Vesti.kz

10 миллионов для «разогрева». Стали известны детали предложения Головкину от нового телепартнера

Редактор сайта BloodyElbow.com Муки Александер поделился информацией относительно предложения, которое экс-чемпион мира в среднем весе казахстанец Геннадий Головкин (38−1−1, 34 КО) получил от нового телепартнера, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: РИА "Новости"

Головкин оказался свободным агентом после того, телеканал HBO, на котором он выступал с 2012 года, решил уйти из бокса. Последним поединком по контракту с HBO для казахстанца стал матч-реванш с мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом (51−1−2, 34 КО), в котором GGG уступил решением большинства судей, потерпев первое поражение в карьере и потеряв титулы WBC, WBA (Super) и IBO в среднем весе.

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Сообщалось, что у Головкина есть три предложения о сотрудничестве. Так, на казахстанца претендуют телеканал ESPN, стриминговый сервис DAZN, с которым подписал контракт Альварес на рекордные 365 миллионов долларов, и проект Premier Boxing Champions (Fox/Showtime) от именитого промоутера Эла Хэймона.

По информации Александера, который ссылается на своего коллегу Кита Айдека из BoxingScene.com, Головкин получил выгодное предложение от Хэймона.

«Эл Хэймон сделал грандиозное предложение Головкину на несколько боев. И мне сказали, что ему могут заплатить до десяти миллионов долларов за разогревочный бой», — написал Александер в своем твиттере.

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