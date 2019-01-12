10 миллионов для «разогрева». Стали известны детали предложения Головкину от нового телепартнера
Редактор сайта BloodyElbow.com Муки Александер поделился информацией относительно предложения, которое
Редактор сайта BloodyElbow.com Муки Александер поделился информацией относительно предложения, которое
Головкин оказался свободным агентом после того, телеканал HBO, на котором он выступал с 2012 года, решил уйти из бокса. Последним поединком по контракту с HBO для казахстанца стал
Сообщалось, что у Головкина есть три предложения о сотрудничестве. Так, на казахстанца претендуют телеканал ESPN, стриминговый сервис DAZN, с которым подписал контракт Альварес на рекордные 365 миллионов долларов, и проект Premier Boxing Champions (Fox/Showtime) от именитого промоутера Эла Хэймона.
По информации Александера, который ссылается на своего коллегу Кита Айдека из BoxingScene.com, Головкин получил выгодное предложение от Хэймона.
«Эл Хэймон сделал грандиозное предложение Головкину на несколько боев. И мне сказали, что ему могут заплатить до десяти миллионов долларов за разогревочный бой», — написал Александер в своем твиттере.