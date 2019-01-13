Головкин подписал контракт с телепартнером «Канело»

Источник: AP 2019

По информации сайта Allboxing.ru, который ссылается на соцсети, Головкин подписал со стриминговым сервисом DAZN контракт на трансляцию нескольких боев. Однако пока эта информация не получила официального подтверждения.

Также эту информацию подтвердил испаноязычный комментатор телеканала HBO Рикардо Селис.

Напомним, что Головкин оказался свободным агентом после того, как телеканал HBO, на котором он выступал с 2012 года, решил уйти из бокса. Последним поединком по контракту с HBO для казахстанца стал рематч с мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом (51−1−2, 34 КО), в котором GGG уступил решением большинства судей, потерпев первое поражение в карьере и потеряв титулы WBC, WBA (Super) и IBO в среднем весе.

Сообщалось, что у Головкина есть три предложения о сотрудничестве. Так, на казахстанца помимо DAZN, с которым подписал контракт Альварес на рекордные 365 миллионов долларов, претендовали телеканал ESPN и проект Premier Boxing Champions (Fox/Showtime) от именитого промоутера Эла Хэймона.

Возвращение Головкина намечено на весну 2019 года. Ожидается, что соперник будет зависеть от выбора нового телепартнера.