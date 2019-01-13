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09:45 (мск), источник: Vesti.kz

Головкин подписал контракт с телепартнером «Канело»

Экс-чемпион мира в среднем весе казахстанский боксер Геннадий Головкин (38−1−1, 34 КО) подписал контракт с новым телепартнером, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: AP 2019

По информации сайта Allboxing.ru, который ссылается на соцсети, Головкин подписал со стриминговым сервисом DAZN контракт на трансляцию нескольких боев. Однако пока эта информация не получила официального подтверждения.

Также эту информацию подтвердил испаноязычный комментатор телеканала HBO Рикардо Селис.

Во время загрузки произошла ошибка.

Напомним, что Головкин оказался свободным агентом после того, как телеканал HBO, на котором он выступал с 2012 года, решил уйти из бокса. Последним поединком по контракту с HBO для казахстанца стал рематч с мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом (51−1−2, 34 КО), в котором GGG уступил решением большинства судей, потерпев первое поражение в карьере и потеряв титулы WBC, WBA (Super) и IBO в среднем весе.

Сообщалось, что у Головкина есть три предложения о сотрудничестве. Так, на казахстанца помимо DAZN, с которым подписал контракт Альварес на рекордные 365 миллионов долларов, претендовали телеканал ESPN и проект Premier Boxing Champions (Fox/Showtime) от именитого промоутера Эла Хэймона.

Возвращение Головкина намечено на весну 2019 года. Ожидается, что соперник будет зависеть от выбора нового телепартнера.

Ранее промоутер Оскар Де Ла Хойя из Golden Boy Promotions, ведущий дела Альвареса, заявил о том, что они начали переговоры с Головкиным о третьем бое. Команда мексиканца уже забронировала для следующего боя T-Mobile Arena в Лас-Вегасе (штат Невада, США), где состоялись два боя с казахстанцем (в сентябре 2017 года их первый поединок завершился ничьей).

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