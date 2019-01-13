Тренер Чисоры: Дерек не завершает карьеру

«Одно можно сказать определённо, он не завершил карьеру. Он хочет продолжать боксировать. Он очень гордый человек. Дерек говорит, что он не был потрясён поражением, но я знаю его, он просто не подаёт вида. То же самое делаю и я, мы храбримся. Мы перестроимся. Как бы то ни было, мы перестроимся и сможем вернуться. Мы сделаем это, особенно теперь, когда с нами Дэвид Хэй, который прививает Дереку нужную дисциплину», — приводит слова Чарльза Sky Sports.