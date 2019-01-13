Тренер Чисоры: Дерек не завершает карьеру
22 декабря
22 декабря
Тем не менее, тренер Чисоры Дон Чарльз подтвердил, что его подопечный не собирается завершать карьеру.
«Одно можно сказать определённо, он не завершил карьеру. Он хочет продолжать боксировать. Он очень гордый человек. Дерек говорит, что он не был потрясён поражением, но я знаю его, он просто не подаёт вида. То же самое делаю и я, мы храбримся. Мы перестроимся. Как бы то ни было, мы перестроимся и сможем вернуться. Мы сделаем это, особенно теперь, когда с нами Дэвид Хэй, который прививает Дереку нужную дисциплину», — приводит слова Чарльза Sky Sports.