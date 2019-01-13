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14:53 (мск), источник: Чемпионат.com

Тренер Чисоры: Дерек не завершает карьеру

22 декабря экс-претендент на титул чемпиона мира Дерек Чисора потерпел девятое поражение на профессиональном ринге, досрочно проиграв Диллиану Уайту.

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Источник: Reuters

Тем не менее, тренер Чисоры Дон Чарльз подтвердил, что его подопечный не собирается завершать карьеру.

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«Одно можно сказать определённо, он не завершил карьеру. Он хочет продолжать боксировать. Он очень гордый человек. Дерек говорит, что он не был потрясён поражением, но я знаю его, он просто не подаёт вида. То же самое делаю и я, мы храбримся. Мы перестроимся. Как бы то ни было, мы перестроимся и сможем вернуться. Мы сделаем это, особенно теперь, когда с нами Дэвид Хэй, который прививает Дереку нужную дисциплину», — приводит слова Чарльза Sky Sports.

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