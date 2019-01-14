Леффлер сделал заявление о подписании Головкиным контракта с телепартнером «Канело»

Накануне Allboxing.ru со ссылкой на соцсети сообщил, Головкин подписал со стриминговым сервисом DAZN контракт на трансляцию нескольких боев. Эту информацию подтвердил и комментатор телеканала HBO Рикардо Селис.

Однако, по словам Леффлера, это не соответствует действительности. Промоутер заявил, что как только Головкин примет решение о том, с какой платформой он хочет сотрудничать, об этом будет объявлено официально.

«Когда Геннадий примет решение, то он сделает официальное объявление, — цитирует Леффлера Boxingnews24.com. — Лучше всего дождаться официального объявления. Сейчас он (Головкин) самый востребованный свободный агент. На какую бы платформу он ни шел, он приносит огромную ценность».

Головкин стал свободным агентом после того, как телеканал HBO, на котором он выступал с 2012 года, решил уйти из бокса. Последним поединком по контракту с HBO для казахстанца стал матч-реванш с мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом (51−1−2, 34 КО). Их второй поединок состоялся в сентябре 2018 года на арене T-Mobile в Лас-Вегасе и завершился победой Альвареса. Тем самым GGG потерпел первое поражение в карьере и потерял титулы WBC, WBA (Super) и IBO в среднем весе.

Сообщалось, что у Головкина есть три предложения о сотрудничестве. Так, на казахстанца помимо DAZN, с которым подписал контракт Альварес на рекордные 365 миллионов долларов, претендуют телеканал ESPN и проект Premier Boxing Champions (Fox/Showtime) от именитого промоутера Эла Хэймона.