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09:31 (мск), источник: Vesti.kz

Промоутер Головкина нашел позитив в утрате чемпионских титулов

Промоутер Том Леффлер, представляющий интересы экс-чемпиона мира в среднем весе Геннадия Головкина (38−1−1, 34 КО), считает, что потеря титулов имеет и позитивные моменты.

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Головкин лишился звания чемпиона мира в сентябре 2018 года, когда в матче-реванше проиграл решением судей мексиканцу Саулю «Канело» Альваресу (51−1−2, 35 КО). Тем самым казахстанец потерпел первое поражение в карьере и потерял титулы WBC, WBA (Super) и IBO в среднем весе.

«Бой Головкин и “Канело” — все еще один из крупнейших в боксе. Сейчас Геннадий является народным чемпионом. У него нет обязательств и необходимости выплачивать санкционные взносы», — цитирует Леффлера Boxingnews24.com.

До июня прошлого года Головкин также владел поясом чемпиона IBF в среднем весе, но организация отобрала его у казахстанца за отказ дать письменное согласие на встречу с обязательным претендентом украинцем Сергеем Деревянченко (12−1, 10 КО). В итоге в поединке за вакантный титул Деревянченко 27 октября решением судей проиграл американцу Дэниелу Джейкобсу (35−2, 29 КО). Последний в 2017 году уступил Головкину.

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