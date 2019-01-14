Промоутер Головкина нашел позитив в утрате чемпионских титулов
Промоутер Том Леффлер, представляющий интересы
Промоутер Том Леффлер, представляющий интересы
Головкин лишился звания чемпиона мира в сентябре 2018 года, когда в
«Бой Головкин и “Канело” — все еще один из крупнейших в боксе. Сейчас Геннадий является народным чемпионом. У него нет обязательств и необходимости выплачивать санкционные взносы», — цитирует Леффлера Boxingnews24.com.
До июня прошлого года Головкин также владел поясом чемпиона IBF в среднем весе, но организация отобрала его у казахстанца за отказ дать письменное согласие на встречу с обязательным претендентом украинцем Сергеем Деревянченко (12−1, 10 КО). В итоге в поединке за вакантный титул Деревянченко 27 октября решением судей проиграл американцу Дэниелу Джейкобсу (35−2, 29 КО). Последний в 2017 году уступил Головкину.