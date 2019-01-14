Промоутер Головкина нашел позитив в утрате чемпионских титулов

Головкин лишился звания чемпиона мира в сентябре 2018 года, когда в матче-реванше проиграл решением судей мексиканцу Саулю «Канело» Альваресу (51−1−2, 35 КО). Тем самым казахстанец потерпел первое поражение в карьере и потерял титулы WBC, WBA (Super) и IBO в среднем весе.

«Бой Головкин и “Канело” — все еще один из крупнейших в боксе. Сейчас Геннадий является народным чемпионом. У него нет обязательств и необходимости выплачивать санкционные взносы», — цитирует Леффлера Boxingnews24.com.