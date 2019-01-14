Названа причина отказа Головкина от третьего боя с «Канело»

«Преувеличенные комментарии Гомеса могут означать, что Головкин хочет более выгодную сделку, чем та, что Golden Boy предложили ему за третий бой. В сентябре прошлого года GGG смог выбить себе очень хорошие условия за реванш с “Канело”. Если вдруг Головкину предложили меньше, чем он получил перед этим, то понятно, почему он не хочет соглашаться на третий поединок с “Канело”, особенно учитывая, что GBP уже забронировала T-Mobile Arena в Лас-Вегасе для следующего боя Альвареса 4 мая. Это та самая арена, на которой состоялись первые две встречи GGG и “Канело”, и обе они завершились спорными результатами», — написал автор.