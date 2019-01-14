Названа причина отказа Головкина от третьего боя с «Канело»
Журналист Шон Джонс в своей статье на Boxingnews24.com поделился своим видением ситуации, почему
Журналист Шон Джонс в своей статье на Boxingnews24.com поделился своим видением ситуации, почему
Ранее с таким заявлением выступил президент промоутерской компании Golden Boy Promotions Эрик Гомес, представляющий интересы мексиканского боксера. Хотя еще накануне владелец GBP Оскар Де Ла Хойя заявил, что провел предварительные переговоры с людьми Головкина. Он также дал команду Гомесу начать переговоры с командой GGG по поводу третьего боя с Альваресом.
«Преувеличенные комментарии Гомеса могут означать, что Головкин хочет более выгодную сделку, чем та, что Golden Boy предложили ему за третий бой. В сентябре прошлого года GGG смог выбить себе очень хорошие условия за реванш с “Канело”. Если вдруг Головкину предложили меньше, чем он получил перед этим, то понятно, почему он не хочет соглашаться на третий поединок с “Канело”, особенно учитывая, что GBP уже забронировала
Головкин и «Канело» дважды встречались на
15 декабря Альварес успешно дебютировал во втором среднем весе, нокаутировав британца Рокки Филдинга и отобрав у того титул WBA (Regular). Таким образом, мексиканец завоевал чемпионский пояс в третьей весовой категории. После победы над Филдингом «Канело» заявил о готовности провести третий бой с Головкиным.