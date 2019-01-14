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10:40 (мск), источник: Vesti.kz

Названа причина отказа Головкина от третьего боя с «Канело»

Журналист Шон Джонс в своей статье на Boxingnews24.com поделился своим видением ситуации, почему экс-чемпион мира в среднем весе казахстанец Геннадий Головкин (38−1−1, 34 КО) больше не заинтересован в третьем бое с обладателем чемпионских титулов в двух дивизионах Саулем «Канело» Альваресом (51−1−2, 35 КО).

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Ранее с таким заявлением выступил президент промоутерской компании Golden Boy Promotions Эрик Гомес, представляющий интересы мексиканского боксера. Хотя еще накануне владелец GBP Оскар Де Ла Хойя заявил, что провел предварительные переговоры с людьми Головкина. Он также дал команду Гомесу начать переговоры с командой GGG по поводу третьего боя с Альваресом.

«Преувеличенные комментарии Гомеса могут означать, что Головкин хочет более выгодную сделку, чем та, что Golden Boy предложили ему за третий бой. В сентябре прошлого года GGG смог выбить себе очень хорошие условия за реванш с “Канело”. Если вдруг Головкину предложили меньше, чем он получил перед этим, то понятно, почему он не хочет соглашаться на третий поединок с “Канело”, особенно учитывая, что GBP уже забронировала T-Mobile Arena в Лас-Вегасе для следующего боя Альвареса 4 мая. Это та самая арена, на которой состоялись первые две встречи GGG и “Канело”, и обе они завершились спорными результатами», — написал автор.

Головкин и «Канело» дважды встречались на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе (штат Невада, США). В сентябре 2017 года их первый поединок завершился ничьей, а спустя год на той же арене решением большинства судей выиграл мексиканец. Тем самым казахстанец потерпел первое поражение в карьере и лишился титулов WBC, WBA (Super) и IBO в среднем весе.

15 декабря Альварес успешно дебютировал во втором среднем весе, нокаутировав британца Рокки Филдинга и отобрав у того титул WBA (Regular). Таким образом, мексиканец завоевал чемпионский пояс в третьей весовой категории. После победы над Филдингом «Канело» заявил о готовности провести третий бой с Головкиным.

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