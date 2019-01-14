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13:22 (мск), источник: ТАСС

Боксер Тищенко проведет четыре поединка в этом году

МОСКВА, 14 января. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Олимпийский чемпион по боксу Евгений Тищенко проведет от трех до четырех профессиональных поединков в этом году, а в следующем может провести первый титульный бой. Об этом ТАСС сообщил тренер Академии единоборств РМК Николай Попов.

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Источник: РИА "Новости"
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«Мы планируем, что в перспективе Тищенко станет сначала претендентом на титул чемпиона мира, а затем и чемпионом мира. В этом году проведем три-четыре боя по 8−10 раундов. Затем будем выходить на региональный титул и начнем двигаться в рейтинге. От боя к бою у него будет расти уровень соперников, чтобы вместе с этим рос его уровень и амбиции», — отметил тренер Тищенко.

В любительском боксе Тищенко выступал в весе до 91 кг, россиянин стал олимпийским чемпионом, чемпионом мира, двукратным чемпионом Европы и победителем Универсиады, в его активе два серебра мировых первенств. После успешной карьеры в любительском боксе Тищенко перешел в профессиональный, в прошлом году он провел три успешных поединка в России и США.

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