Боксер Тищенко проведет четыре поединка в этом году

«Мы планируем, что в перспективе Тищенко станет сначала претендентом на титул чемпиона мира, а затем и чемпионом мира. В этом году проведем три-четыре боя по 8−10 раундов. Затем будем выходить на региональный титул и начнем двигаться в рейтинге. От боя к бою у него будет расти уровень соперников, чтобы вместе с этим рос его уровень и амбиции», — отметил тренер Тищенко.
В любительском боксе Тищенко выступал в весе до 91 кг, россиянин стал олимпийским чемпионом, чемпионом мира, двукратным чемпионом Европы и победителем Универсиады, в его активе два серебра мировых первенств. После успешной карьеры в любительском боксе Тищенко перешел в профессиональный, в прошлом году он провел три успешных поединка в России и США.