Боксер Тищенко проведет четыре поединка в этом году

«Мы планируем, что в перспективе Тищенко станет сначала претендентом на титул чемпиона мира, а затем и чемпионом мира. В этом году проведем три-четыре боя по 8−10 раундов. Затем будем выходить на региональный титул и начнем двигаться в рейтинге. От боя к бою у него будет расти уровень соперников, чтобы вместе с этим рос его уровень и амбиции», — отметил тренер Тищенко.