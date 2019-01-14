Источник: Головкин в мае проведет третий бой с Альваресом

Источник: AP 2019

Об этом сообщил комментатор телеканала НВО Рикардо Селис. 36-летний казахстанец подписал контракт со стриминговой платформой DAZN.

— Приготовьтесь к третьему поединку Головкина и Альвареса. Головкин только что подписал с DAZN контракт. Все это указывает на май месяц и то же самое место — T-Mobile Arena, — написал Селис.

Ранее появилась информация, что поединок может пройти в день мексиканского праздника Синко де Майо (5 мая).