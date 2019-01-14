Источник: Головкин в мае проведет третий бой с Альваресом

Об этом сообщил комментатор телеканала НВО Рикардо Селис. 36-летний казахстанец подписал контракт со стриминговой платформой DAZN.
— Приготовьтесь к третьему поединку Головкина и Альвареса. Головкин только что подписал с DAZN контракт. Все это указывает на май месяц и то же самое место —
Ранее появилась информация, что поединок может пройти в день мексиканского праздника Синко де Майо (5 мая).
Первый бой между боксерами состоялся в 2017 году и закончился вничью, а второй — в 2018-м и в нем взял верх Альварес.