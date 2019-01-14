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13:40 (мск), источник: Матч ТВ

Источник: Головкин в мае проведет третий бой с Альваресом

Экс-чемпион мира в среднем весе Геннадий Головкин проведет третий бой с Саулем Альваресом.

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Источник: AP 2019

Об этом сообщил комментатор телеканала НВО Рикардо Селис. 36-летний казахстанец подписал контракт со стриминговой платформой DAZN.

— Приготовьтесь к третьему поединку Головкина и Альвареса. Головкин только что подписал с DAZN контракт. Все это указывает на май месяц и то же самое место — T-Mobile Arena, — написал Селис.

Во время загрузки произошла ошибка.

Ранее появилась информация, что поединок может пройти в день мексиканского праздника Синко де Майо (5 мая).

Первый бой между боксерами состоялся в 2017 году и закончился вничью, а второй — в 2018-м и в нем взял верх Альварес.

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