Нокаутировавший «жертву» Ислама чемпион WBO вызвался на бой с Головкиным

«Я не думаю, что есть какое-то давление с упоминанием имен таких людей, как Головкин или Альварес. Мне это очень нравится. Я счастлив быть частью подобного рода поединков, ведь это означает, что мы двигаемся в правильном направлении. Я всегда осознаю, что делаю, поэтому легко могу подняться в 160 фунтов и сразиться с этими парнями. Это риск, но они есть абсолютно везде. Это два лучших бойца в мире, так что нам необходимо быть очень осторожными и хорошо подготовиться. Но я не думаю, что эти бои состоятся в ближайшем будущем», — сказал Мунгуйя.