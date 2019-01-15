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09:24 (мск), источник: Vesti.kz

Нокаутировавший «жертву» Ислама чемпион WBO вызвался на бой с Головкиным

Чемпион мира по версии WBO первом среднем весе Хайме Мунгуйя (31−0, 26 КО) признался, что ему очень нравятся разговоры о возможных поединках против лидеров среднего дивизиона — его соотечественника Сауля «Канело» Альвареса (51−1−2, 35 КО) и казахстанца Геннадия Головкина (38−1−1, 34 КО).

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По словам Мунгуйи, ему очень льстит такое внимание со стороны прессы, ведь он находится в одном ряду с действительно выдающимися спортсменами.

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Также он добавил, что готов к поединкам против «Канело» или Головкина.

«Я не думаю, что есть какое-то давление с упоминанием имен таких людей, как Головкин или Альварес. Мне это очень нравится. Я счастлив быть частью подобного рода поединков, ведь это означает, что мы двигаемся в правильном направлении. Я всегда осознаю, что делаю, поэтому легко могу подняться в 160 фунтов и сразиться с этими парнями. Это риск, но они есть абсолютно везде. Это два лучших бойца в мире, так что нам необходимо быть очень осторожными и хорошо подготовиться. Но я не думаю, что эти бои состоятся в ближайшем будущем», — сказал Мунгуйя.

Напомним, в мае 2018 года Мунгуйя мог стать соперником Головкина, владевшего на тот момент титулами WBC, WBA (Super), IBF и IBO в среднем весе. Бою не дала состояться Атлетическая комиссия штата Невады (NSAC), которая посчитала мексиканца неопытным и запретила ему драться с GGG.

В итоге Мунгуйя 12 мая провел поединок с американцем Садамом Али (26−2, 21 КО) и сенсационно нокаутировал его, отобрав титул WBO. В июле мексиканец провел первую защиту, победив решением британца Лиама Смита (26−2−1, 14 КО), а в сентябре нокаутировал канадца Брэндона Кука (20−2, 13 КО). Последний в сентябре 2017 года в Астане потерпел первое поражение в карьере, проиграв досрочно казахстанцу Канату Исламу (25−0, 20 КО).

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