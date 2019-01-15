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09:14 (мск), источник: Lenta.Ru

Владимир Кличко высказался по поводу слухов о возвращении на ринг

Украинский боксер-тяжеловес Владимир Кличко, завершивший карьеру в 2017 году, заявил о том, что не собирается возвращаться на ринг. Слова спортсмена приводит Sports Illustrated.

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Источник: AP 2019

В переписке с журналистом Крисом Мэнниксом Кличко назвал информацию о возобновлении карьеры «фейковыми новостями».

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По словам украинца, он не собирается проводить поединок против британца Диллиана Уайта весной 2019 года, о чем сообщалось ранее.

В декабре промоутер Эдди Хирн заявил, что Кличко рассчитывает вернуться в бокс и провести бой-реванш с его клиентом, британцем Энтони Джошуа. Тогда же он назвал имена других возможных соперников украинца, в том числе Уайта.

Бой с Джошуа в апреле 2017-го стал для Кличко последним в карьере. Он проиграл техническим нокаутом, после чего ушел из бокса. На счету спортсмена 64 победы (53 нокаутом) и 5 поражений.

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