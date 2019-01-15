Владимир Кличко высказался по поводу слухов о возвращении на ринг

Источник: AP 2019

В переписке с журналистом Крисом Мэнниксом Кличко назвал информацию о возобновлении карьеры «фейковыми новостями».

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По словам украинца, он не собирается проводить поединок против британца Диллиана Уайта весной 2019 года, о чем сообщалось ранее.

В декабре промоутер Эдди Хирн заявил, что Кличко рассчитывает вернуться в бокс и провести бой-реванш с его клиентом, британцем Энтони Джошуа. Тогда же он назвал имена других возможных соперников украинца, в том числе Уайта.