Владимир Кличко высказался по поводу слухов о возвращении на ринг
Украинский
Украинский
В переписке с журналистом Крисом Мэнниксом Кличко назвал информацию о возобновлении карьеры «фейковыми новостями».
По словам украинца, он не собирается проводить поединок против британца Диллиана Уайта весной 2019 года, о чем сообщалось ранее.
В декабре промоутер Эдди Хирн заявил, что Кличко рассчитывает вернуться в бокс и провести
Бой с Джошуа в апреле 2017-го стал для Кличко последним в карьере. Он проиграл техническим нокаутом, после чего ушел из бокса. На счету спортсмена 64 победы (53 нокаутом) и 5 поражений.