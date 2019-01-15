Определены дата и место реванша Уайлдера и Фьюри

Как сообщает The Ring, бой состоится в конце мая — начале июня этого года и, вероятнее всего, пройдет в Бруклине на Barclays Center или в Лас-Вегасе на арене T-Mobile. Планируется также трансляция поединка по системе PPV.

Напомним, первый бой Уайлдера и Фьюри прошел 1 декабря в Лос-Анджелесе (США) на арене Staples Center и продлился все 12 раундов. По ходу поединка Уайлдер дважды отправил Фьюри в нокдаун, но тот оба раза сумел подняться и продолжить бой. В итоге судьи зафиксировали ничью раздельным решением, что позволило американцу защитить титул. Для Уайлдера эта ничья стала первой при 40 победах. Фьюри также впервые в карьере провел ничейный поединок при 27 победах.