Определены дата и место реванша Уайлдера и Фьюри
Определены время и место реванша чемпиона мира по боксу между чемпионом WBC в супертяжелом весе американцем Деонтеем Уайлдером (40−0−1, 39 КО) и британцем Тайсоном Фьюри (27−0−1, 19 КО).
Определены время и место реванша чемпиона мира по боксу между чемпионом WBC в супертяжелом весе американцем Деонтеем Уайлдером (40−0−1, 39 КО) и британцем Тайсоном Фьюри (27−0−1, 19 КО).
Как сообщает The Ring, бой состоится в конце мая — начале июня этого года и, вероятнее всего, пройдет в Бруклине на Barclays Center или в
Напомним, первый бой Уайлдера и Фьюри прошел 1 декабря в