СМИ: Владимир Кличко опроверг сообщения о возвращении на ринг
ТАСС, 15 января. Украинский боксер Владимир Кличко опроверг информацию о возвращении на профессиональный ринг. Об этом сообщил журналист Sports Illustrated Крис Мэнникс в Twitter.
ТАСС, 15 января. Украинский боксер Владимир Кличко опроверг информацию о возвращении на профессиональный ринг. Об этом сообщил журналист Sports Illustrated Крис Мэнникс в Twitter.
Ранее журналист BBC Стив Банс в своем подкасте на BBC 5 Live Sport сообщил, что украинский спортсмен вернется на ринг, чтобы встретиться с британцем Диллианом Уайтом весной.
«Владимир Кличко сообщил, что в слухах о том, что он возобновит карьеру после двухлетней паузы, чтобы провести бой с Уайтом весной, нет правды», — написал Мэнникс.
Кличко был чемпионом мира по версиям Всемирной боксерской организации (WBO, 2000−2003, 2008−2015), Международной боксерской федерации (IBF, 2006−2015), Всемирной боксерской ассоциации (WBA, 2011−2015) в супертяжелом весе. В ноябре 2015 года Кличко проиграл британцу Тайсону Фьюри по очкам и потерял три титула чемпиона мира.
Последним для Кличко был поединок с британцем Энтони Джошуа 29 апреля 2017 года, в котором он проиграл техническим нокаутом в 11-м раунде. В послужном списке украинца 64 победы (53 нокаутом), пять поражений.