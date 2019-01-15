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14:35 (мск), источник: ТАСС

СМИ: Владимир Кличко опроверг сообщения о возвращении на ринг

ТАСС, 15 января. Украинский боксер Владимир Кличко опроверг информацию о возвращении на профессиональный ринг. Об этом сообщил журналист Sports Illustrated Крис Мэнникс в Twitter.

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Источник: AP 2019

Ранее журналист BBC Стив Банс в своем подкасте на BBC 5 Live Sport сообщил, что украинский спортсмен вернется на ринг, чтобы встретиться с британцем Диллианом Уайтом весной.

«Владимир Кличко сообщил, что в слухах о том, что он возобновит карьеру после двухлетней паузы, чтобы провести бой с Уайтом весной, нет правды», — написал Мэнникс.

Кличко был чемпионом мира по версиям Всемирной боксерской организации (WBO, 2000−2003, 2008−2015), Международной боксерской федерации (IBF, 2006−2015), Всемирной боксерской ассоциации (WBA, 2011−2015) в супертяжелом весе. В ноябре 2015 года Кличко проиграл британцу Тайсону Фьюри по очкам и потерял три титула чемпиона мира.

Последним для Кличко был поединок с британцем Энтони Джошуа 29 апреля 2017 года, в котором он проиграл техническим нокаутом в 11-м раунде. В послужном списке украинца 64 победы (53 нокаутом), пять поражений.

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