СМИ: Владимир Кличко опроверг сообщения о возвращении на ринг

Источник: AP 2019

Ранее журналист BBC Стив Банс в своем подкасте на BBC 5 Live Sport сообщил, что украинский спортсмен вернется на ринг, чтобы встретиться с британцем Диллианом Уайтом весной.

«Владимир Кличко сообщил, что в слухах о том, что он возобновит карьеру после двухлетней паузы, чтобы провести бой с Уайтом весной, нет правды», — написал Мэнникс.

Кличко был чемпионом мира по версиям Всемирной боксерской организации (WBO, 2000−2003, 2008−2015), Международной боксерской федерации (IBF, 2006−2015), Всемирной боксерской ассоциации (WBA, 2011−2015) в супертяжелом весе. В ноябре 2015 года Кличко проиграл британцу Тайсону Фьюри по очкам и потерял три титула чемпиона мира.