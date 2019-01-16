Головкину предложили два денежных боя вместо «Канело»
GGG пока не определился с новым телепартнером.
GGG пока не определился с новым телепартнером.
Журналист Джефф Аранау в своей статье на Boxingnews24.com поделился мнением о возможных вариантах продолжения карьеры
Головкин стал свободным агентом после того, как телеканал HBO, на котором он выступал с 2012 года, решил уйти из бокса. Последним поединком по контракту с HBO для казахстанца стал
«Проект на миллиард» сделал шаг в сторону Головкина после появления нового конкурента.
Сообщалось, что у Головкина есть три предложения о сотрудничестве. Так, на казахстанца, помимо DAZN претендуют телеканал ESPN и проект Premier Boxing Champions (Fox/Showtime) от именитого промоутера Эла Хэймона.
«Если Головкин не подпишет контракт с DAZN, то может осложнить ситуацию с организацией третьего боя с “Канело”, который недавно подписал с этой компанией пятилетний контракт с 11 боями на 365 миллионов долларов. Хотя у GGG есть и другие варианты. Если он подпишет контракт с Premier Boxing Champions, его бои, скорее всего, будут показаны на Showtime PPV. Он сможет заработать действительно хорошие деньги, встретившись с такими популярными боксерами, как Джермалл Чарло или Каллум Смит», — пишет автор.
Напомним, Каллум Смит (25−0, 18 КО) является чемпионом мира во второй средней категории по версии WBA (Super) и победителем первого сезона Всемирной боксерской суперсерии (WBSS), а Чарло (28−0, 21 КО) владеет поясом «временного» чемпиона WBC в среднем весе.
В то же время промоутер Оскар Де Ла Хойя из Golden Boy Promotions, ведущий дела Альвареса, заявил, что они начали переговоры с Головкиным о третьем бое. Команда мексиканца уже забронировала для следующего боя