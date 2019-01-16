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10:44 (мск), источник: Vesti.kz

Будет позором, или от кого зависит судьба третьего боя Головкин — «Канело»

Известный британский промоутер Эдди Хирн (MatchroomBoxing) назвал ключевой фактор, необходимый для организации третьего боя между казахстанцем Геннадием Головкиным (38−1−1, 34 КО) и мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом (51−1−2, 35 КО).

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Соперники дважды боксировали на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе (штат Невада, США): в сентябре 2017 года их первый бой завершился ничьей, а спустя год на той же арене решением большинства судей выиграл мексиканец. Таким образом Головкин потерпел первое поражение в карьере и лишился титулов WBC, WBA (Super) и IBO в среднем весе.

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Позже казахстанец запросил прямой реванш, но WBC отказал ему, разрешив «Канело» провести добровольную защиту титула. 15 декабря Альварес успешно дебютировал во втором среднем весе, нокаутировав британца Рокки Филдинга и отобрав у того титул WBA (Regular). Так мексиканец завоевал чемпионский пояс в третьей весовой категории.

Для «Канело» этой бой стал первым по контракту со стриминговым сервисом DAZN, который предусматривает всего 11 поединков на рекордные 365 миллионов долларов. После победы над Филдингом мексиканец заявил о готовности провести третий бой с Головкиным.

По словам Хирна, судьба трилогии зависит от GGG, точнее от его выбора нового телепартнера. Сообщалось, что у Головкина есть три предложения о сотрудничестве. Так, на казахстанца претендуют DAZN, телеканал ESPN и проект Premier Boxing Champions (Fox/Showtime) от именитого промоутера Эла Хэймона.

«Если Головкин придет на DAZN, то мы, я уверен, получим третий бой GGG — “Канело”. Если он (Головкин) этого не сделает, то мы, вероятно, никогда не увидим этот бой. Тогда это будет позором», — сказал Хирн в беседе с ESPN.

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Ранее несколько источников сообщили, что Головкин подписал контракт с DAZN на трансляцию нескольких боев. Однако позже промоутер казахстанца Том Леффлер опроверг эту информацию.

Возвращение «Канело» на ринг запланировано на 4 мая.

Промоутеры мексиканца уже забронировали на эту дату T-Mobile Arena.

Недавно промоутер Оскар Де Ла Хойя из Golden Boy Promotions, ведущий дела Альвареса, заявил, что они начали переговоры с Головкиным о третьем бое.

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