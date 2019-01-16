Бивол в марте проведет бой с американцем Смитом-младшим
МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Российский боксер Дмитрий Бивол в марте будет защищать титул чемпиона мира по версии WBA в полутяжелом весе в бою против американца Джо
МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Российский боксер Дмитрий Бивол в марте будет защищать титул чемпиона мира по версии WBA в полутяжелом весе в бою против американца Джо
В активе 28-летнего Бивола победы во всех 15 поединках (11 — нокаутом) на профессиональном ринге. На счету 29-летнего Смита 24 победы и 2 поражения.
«Чемпион WBA в полутяжелом весе Дмитрий Бивол проведет защиту своего титула в марте против американца Джо Смита-младшего», — написал Рябинский в своем аккаунте в Instagram.