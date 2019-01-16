Бивол в марте проведет бой с американцем Смитом-младшим

МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Российский боксер Дмитрий Бивол в марте будет защищать титул чемпиона мира по версии WBA в полутяжелом весе в бою против американца Джо Смита-младшего, сообщил глава промоутерской компании «Мир бокса» Андрей Рябинский.