Эксперт назвал имя преемника Головкина в среднем весе из Казахстана

Редактор американского сайта WorldBoxingNews Фил Джей в беседе с корреспондентом Vesti.kz назвал казахстанского средневеса Мейрима Нурсултанова (10−0, 8 КО) преемником своего соотечественника экс-чемпиона мира в среднем весе Геннадия Головкина (38−1−1, 34 КО).

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«Я видел последний бой Мейрима Нурсултанова. У этого парня есть хорошие данные. Он неплохо контролировал весь бой, и нокаут получился очень эффектным. Парень чувствует себя уверенно, у него прекрасный возраст и есть великолепные перспективы. Не зря Климас считает его одним из самых лучших приобретений.

Вообще, Климас известен тем, что умеет раскрывать новые таланты. Перед Нурсултановым открываются хорошие пути. После того как Головкин завершит карьеру, он сможет блистать в этом весе, — отметил Джей.

Отметим, что 12 января Нурсултанов уже во втором раунде нокаутировал 26-летнего мексиканца Рамона Агинаги (13−2, 26 КО). Эту победу с гордостью за своего боксера отметил лучший менеджер 2017 года Эгис Климас.