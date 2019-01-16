Эксперт назвал имя преемника Головкина в среднем весе из Казахстана
Боксер одержал уже десять побед.
Боксер одержал уже десять побед.
Редактор американского сайта WorldBoxingNews Фил Джей в беседе с корреспондентом Vesti.kz назвал казахстанского средневеса Мейрима Нурсултанова (10−0, 8 КО) преемником своего соотечественника
«Я видел последний бой Мейрима Нурсултанова. У этого парня есть хорошие данные. Он неплохо контролировал весь бой, и нокаут получился очень эффектным. Парень чувствует себя уверенно, у него прекрасный возраст и есть великолепные перспективы. Не зря Климас считает его одним из самых лучших приобретений.
Вообще, Климас известен тем, что умеет раскрывать новые таланты. Перед Нурсултановым открываются хорошие пути. После того как Головкин завершит карьеру, он сможет блистать в этом весе, — отметил Джей.
Отметим, что 12 января Нурсултанов уже во втором раунде нокаутировал 26-летнего мексиканца Рамона Агинаги (13−2, 26 КО). Эту победу с гордостью за своего боксера отметил лучший менеджер 2017 года Эгис Климас.
Добавим, что еще в октябре Нурсултанов вошел в ТОП-40 рейтинга WBC, в котором лидирует Головкин. Ранее GGG был чемпионом мира по версии WBC, но потерял этот титул 15 сентября, когда решением большинства судей проиграл мексиканцу Саулю «Канело» Альваресу (50−1−2, 34 КО) в повторном поединке.