Вышвырнувший Хопкинса. Бивол получил нового соперника

Источник: Спорт-Экспресс

Дмитрий Бивол обживается в статусе чемпиона мира — он один из двух россиян, кто сейчас владеет титулом. Следующая ступенька в его карьере — американец Джо Смит. Бой впервые пройдет не под эгидой канала HBO, который отказался от бокса из-за низких рейтингов. Дмитрий дебютирует на новой платформе DAZN.

Не до объединений

Бивол стал чемпионом мира в ноябре 2017 года, когда нокаутировал Трента Бродхерста из Австралии. Это, если быть честным, самый легкий из всех возможных соперников для боя за титул. Но у Дмитрия к тому времени было лишь 11 поединков в профессионалах, так что малоизвестный австралиец в титульном бою — это был просто подарок.

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Ясно, что после такой победы сразу объединять пояса было преждевременно, но уровень соперников Дмитрия постепенно рос. Баррера, Чилемба и Паскаль — это уже испытанные бойцы с именем и опытом. Пройти их будучи не классным боксером и плохо готовым невозможно. Бивол прошел всех троих, хотя с каждым провозился по 12 раундов. Барреру удалось незадолго до гонга расстрелять у канатов, остальные двое дожили до финиша.

Вадим Корнилов, менеджер Дмитрия, говорил мне не раз, что приоритет для его подопечного — объединительный бой. Но ни после победы над Чилембой, ни после победы над Паскалем, об этом договориться не получилось. Возможно, решили, что Дмитрию нужен еще один сложный тест, так как его работа с Паскалем была не лучшей. Он не смог нокаутировать того, кого Сергей Ковалев два раза просто уничтожил.

Но скорее просто не удалось договориться ни с кем из чемпионов. Это вообще не так уж просто сделать. Бетербиев дерется очень редко и вообще не очень понятно, как его карьеру собираются вести дальше, говорят чуть ли не о реванше с Усиком за лондонскую Олимпиаду. Изначально вообще именно он должен был драться со Смитом, но их бой отменился.

Элейдер Альварес занят, так как готовится к реваншу с Сергеем Ковалевым (2 февраля), а Александр Гвоздик только что завоевал титул и пока не готов к объединениям. Ему для начала нужно провести пару защит. В такой ситуации Джо Смит — приличный вариант. Бой запланирован на 23 февраля.

Инопланетянина на пенсию

Этому американцу 29 лет, на один больше, чем Биволу. Главным образом он известен тем, что был последним соперником легендарного Бернарда Хопкинса. Они дрались в декабре 2016 года, когда Инопланетянину было 51. Несмотря на разницу в 24 года Хопкинс мало в чем уступал сопернику, лидировал на карточке одного из судей, пока в восьмом раунде не пропустил двоечку в челюсть и не улетел за канаты. Это было печальное завершение карьеры для легенды, но так в боксе бывает. Уходить лучше вовремя.

Помимо Хопкинса Смит из известных ребят побеждал поляка Анджея Фонфару — нокаутом в первом раунде. Всего у него 24 победы и два поражения, одно из них — от неизвестного боксера в начале карьеры, а второе — от Барреры, которого Бивол нокаутировал перед самым финальным гонгом.

Но это не значит, что победа над Смитом достанется Дмитрию непременно. Джо, в отличие от Барреры, Паскаля и вообще всех, с кем дрался Бивол, имеет нокаутирующий удар. Из 24 побед 20 он одержал досрочно, чаще всего брутально вырубая соперников. Не только Хопкинс за канаты улетал. Так что Диме надо быть максимально собранным. По очкам он обязательно выиграет, но риск получить тяжелейшую правую в челюсть будет сохраняться до последней секунды.