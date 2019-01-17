Семь казахстанок вышли в следующий круг «Кубка наций» по боксу
В сербском Сомборе завершился первый круг международного турнира «Кубка наций». По его итогам в следующий раунд вышли семь казахстанок, передает Prosports.kz со ссылкой на Olympic.kz.
В сербском Сомборе завершился первый круг международного турнира «Кубка наций». По его итогам в следующий раунд вышли семь казахстанок, передает Prosports.kz со ссылкой на Olympic.kz.
Так, свои бои выиграли Айзада Еслямгали, Жансая Абдраимова, Алия Абдраимова, Назым Кызайбай, Дина Жоламан, Сания Cултанкызы и Баян Акбаева.
Айзада Еслямгали выиграла у россиянки Галиусы Галиевой со счетом 3:2. Абдраимова Жансая — у Анны Поскребышевой (Россия) единогласным решением судей.
Назым Кызайбай выиграла у Дельфин Мансини (Франция) со счетом 3:0. Дина Жоламан одержала победу в первом же раунде с явным преимуществом у Татьяны Кошак из Хорватии. Сания Cултанкызы взяла верх над Тамарой Радунович (Македония) со счетом 5:0. Абдраимова Алия была лучше хозяйки ринга Николины Гаич с явным преимуществом по итогам первого раунда.
Баян Акбаева в отборочном бою столкнулась с соотечественницей Ляйлей Кусаиновой и выиграла встречу единогласным решением судей. К сожалению, Айгерим Касенаева, Айжан Мадибек, Балауса Муздиман уступили бои соперницам, таким образом завершив участие в турнире.