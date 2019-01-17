Семь казахстанок вышли в следующий круг «Кубка наций» по боксу

Назым Кызайбай выиграла у Дельфин Мансини (Франция) со счетом 3:0. Дина Жоламан одержала победу в первом же раунде с явным преимуществом у Татьяны Кошак из Хорватии. Сания Cултанкызы взяла верх над Тамарой Радунович (Македония) со счетом 5:0. Абдраимова Алия была лучше хозяйки ринга Николины Гаич с явным преимуществом по итогам первого раунда.