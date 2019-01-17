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12:45 (мск), источник: Prosports.kz

Семь казахстанок вышли в следующий круг «Кубка наций» по боксу

В сербском Сомборе завершился первый круг международного турнира «Кубка наций». По его итогам в следующий раунд вышли семь казахстанок, передает Prosports.kz со ссылкой на Olympic.kz.

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Так, свои бои выиграли Айзада Еслямгали, Жансая Абдраимова, Алия Абдраимова, Назым Кызайбай, Дина Жоламан, Сания Cултанкызы и Баян Акбаева.

Айзада Еслямгали выиграла у россиянки Галиусы Галиевой со счетом 3:2. Абдраимова Жансая — у Анны Поскребышевой (Россия) единогласным решением судей.

Назым Кызайбай выиграла у Дельфин Мансини (Франция) со счетом 3:0. Дина Жоламан одержала победу в первом же раунде с явным преимуществом у Татьяны Кошак из Хорватии. Сания Cултанкызы взяла верх над Тамарой Радунович (Македония) со счетом 5:0. Абдраимова Алия была лучше хозяйки ринга Николины Гаич с явным преимуществом по итогам первого раунда.

Баян Акбаева в отборочном бою столкнулась с соотечественницей Ляйлей Кусаиновой и выиграла встречу единогласным решением судей. К сожалению, Айгерим Касенаева, Айжан Мадибек, Балауса Муздиман уступили бои соперницам, таким образом завершив участие в турнире.

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