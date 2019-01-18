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09:35 (мск), источник: Чемпионат.com

Официально: С. Альварес и Джейкобс проведут поединок 4 мая

Чемпион мира по версиям WBC и WBA в среднем весе Сауль Альварес и чемпион мира по версии IBF Дэниел Джейкобс проведут объединительный поединок.

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Источник: Reuters

Встреча состоится 4 мая, сообщает официальная страница промоутерской компании Golden Boy в «Твиттере».

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О деталях соглашения, в том числе, о месте его проведения, информация появится в ближайшее время. Сауль Альварес предыдущий поединок провёл 15 декабря 2018 года, когда встретился с чемпионом мира по версии WBA Regular во втором среднем весе Рокки Филдингом. Тогда мексиканец победил нокаутом уже в третьем раунде.

Что касается Джейкобса, то американец провёл последний бой 27 октября 2018 года, когда победил Сергея Деревянченко и завоевал титул по версии IBF.

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