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09:18 (мск), источник: Vesti.kz

Джейкобс последним из чемпионов в весе Головкина присоединился к «проекту на миллиард»

Чемпион мира в среднем весе по версии IBF американец Дэниэл Джейкобс подписал контракт со стриминговым сервисом DAZN, передает корреспондент Vesti.kz.

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Контракт Джейкобса рассчитан на три боя. Другие детали соглашения пока не уточняются. Вместе с договором с DAZN Джейкобс подписал новый контракт на три поединка с британской промоутерской компанией Matchroom Boxing, c которой сотрудничает с сентября 2017 года.

Таким образом, Джейкобс стал третьим и последним действующим чемпионом мира в среднем весе на DAZN, запущенным в сентябре. В этом дивизионе есть вакантный пояс — по версии IBO, который считается наименее престижным из всех основных.

В октября контракт на рекордные 365 миллионов долларов за 11 боев в течение пяти лет подписал мексиканец Сауль «Канело» Альварес (51−1−2, 35 КО), владеющий титулами WBC и WBA (Super). На платформе он дебютировал 15 декабря с победы нокаутом над «обычным» чемпионом WBA во втором среднем весе британцем Рокки Филдинга (27−2, 15 КО).

Еще на старте запуска DAZN в сентябре к нему присоединился американец Деметриус Андраде (26−0, 16 КО). Изначально 20 октября он должен был встретиться с британцем Билли Джо Сондерсом (27−0, 13 КО), но он из-за допингового скандала отказался от пояса WBO. В итоге в бою за вакантный титул Андраде решением победил намибийца Уолтера Каутондокву (17−1, 16 КО), а 18 января в первой защите встретится с россиянином Артуром Акавовым (19−2, 8 КО).

На DAZN Джейкобс дебютирует 4 мая боем против Альвареса, о котором было официально объявлено накануне.

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Напомним, в 2018 году глава Matchroom Эдди Хирн заключил восьмилетний контракт на миллиард долларов со стриминговым сервисом DAZN, по которому обязан проводить 32 вечера бокса в год. У промоутера также появился первый казахстанский боксер — им стал олимпийский чемпион Данияр Елеусинов (5−0, 2 КО).

Ранее Хирн заявил, что DAZN заинтересован в экс-чемпионе мира в среднем весе казахстанце Геннадии Головкине (38−1−1, 34 КО). Накануне сообщалось, что ему сделали новое улучшенное предложение. На GGG также претендуют два крупных американских игрока ТВ-рынка — это ESPN и проект Premier Boxing Champions, транслирующийся на Showtime и FOX.

Отметим, что Головкин, Альварес, Андраде и Джейкобс ранее выступали на телеканале HBO, который в конце 2018 года объявил об уходе из бокса.

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