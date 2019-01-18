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09:48 (мск), источник: Vesti.kz

«Позволим взять Головкину пояс». Промоутер назвал условия для третьего боя казахстанца с Альваресом

Британский промоутер Эдди Хирн, представляющий компанию Matchroom, высказался по поводу возможного третьего боя между между казахстанцем Геннадием Головкиным (38−1−1, 34 КО) и мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом (51−1−2, 35 КО).

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Напомним, ранее появилась информация, что боксеры начали переговоры о поединке в мае. Но сегодня было официально объявлено, что мексиканец в этот срок встретится с экс-соперником GGG американцем Дэниэлом Джейкобсом. Это будет уже второй бой «Канело» после победы над казахстанцем. Головкин же с тех пор на ринг еще не выходил.

«Андраде хочет Головкина. Он хочет «Канело». Я бы предпочел сделать Андраде против Головкина. Позволим ему взять пояс, а уже затем драться с «Канело». Удастся ли Головкину получить третий бой с «Канело» после двух близких и неоднозначных поединков, еще не известно. «Канело» получил крупную сделку с DAZN, и этот стриминговый сервис провел множество переговоров с Головкиным.

Я не знаю, что Головкин собирается делать. Я видел информацию, что он подписался с DAZN, но это не так. Он рассматривает все варианты, все предложения. Но если он хочет драться с «Канело», он должен быть с нами — с Matchroom, Golden Boy и DAZN. Если он подпишет контракт с другой сетью, он не сможет драться с «Канело».

Но я не знаю, хочет ли он драться с «Канело». У него было два боя. Может быть он чувствует, что не хочет драться с ним, — цитирует Хирна BoxingNews.

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