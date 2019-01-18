«Шаг до абсолютного чемпиона». «Канело» высказался о бое с обладателем «пояса Головкина»

Чемпион мира в среднем весе по версиям WBC, WBA (Super) и The Ring мексиканец Сауль «Канело» Альварес (51−1−2, 35 КО) прокомментировал подписание контракта на бой проведет бой с обладателем титула IBF в этом же дивизионе американцем Дэниэлом Джейкобсом (35−2, 29 КО).

Напомним, объединительный поединок состоится 4 мая — в уик-энд национального праздника Мексики «Синко де Майо». Причем изначально команда Альвареса заявляла, что на эту дату ведет переговоры с казахстанцем Геннадием Головкиным (38−1−1, 34 КО).

«Я рад объявить о своем следующем бою во время праздничных выходных в “Синко де Майо”. Я объединю свои титулы в среднем весе с Дэниэлом Джейкобсом в одну из двух самых важных дат. Я не сомневаюсь, что буду победителем и буду в одном шаге от того, чтобы стать абсолютным чемпионом мира в среднем весе. И что может быть лучше, чем смотреть на такой потрясающей платформе, как DAZN», — цитирует «Канело» Matchroom.

Напомним, что Джейкобс владеет поясом, который раньше принадлежал Головкину. В прошлом году IBF отобрала свой титул у GGG из-за отказа проводить защиту против украинца Сергея Деревянченко. Тогда казахстанец предпочел готовиться ко второму бою с Альваресом. В итоге Джейкобс и Деревянченко провели поединок за ставший вакантным пояс IBF в среднем весе, который и достался американцу.

Победителю боя Альварес — Джейкобс для звания абсолютного чемпиона в среднем весе не будет хватать только пояса WBO, который был отобран у попавшегося на допинге британца Билли Джо Сондерса. Сейчас титулов владеет WBO американец Деметриус Андраде (26−0, 16 КО), в эту субботу он проведет защиту против россиянина Артура Акавова (19−2, 8 КО).